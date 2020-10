Akt terroru w Berlinie. Antifiarze sparaliżowali transport w stolicy Niemiec [VIDEO]

W poniedziałek (5 października) doszło do zakłócenia pracy berlińskiej kolei S-Bahn. Kolejka Ringbahn została zamknięta na odcinku między Frankfurter Allee i Neukölln. Uruchomiono zastępcze połączenie autobusowe. Zakłócenia ruchu mają potrwać do piątku, 9 października.

Przyczyną zakłócenia było podpalenie skrzynki kablowej na stacji kolei miejskiej Frankfurter Allee, poinformowała policja w odpowiedzi na pytania portalu rbb24. Na Twitterze berlińskiej policji napisano: „Zgodnie z obecnym stanem wiedzy zakładamy celowe podpalenie”.

This Friday, federal police forces from all over Germany will try to evict one of the last squatted houses in Berlin, #Liebig34. Support from all over over Europe is expected to join the resistance. Cops are not welcome in our neighborhood. #liebigbleibt #L34 #OneStruggleOneFight pic.twitter.com/1OKfYkruj2

— Jan Brennenstuhl (@jbspeakr) October 8, 2020