Facebook i Twitter cenzurują Donalda Trumpa. Napisał o koronawirusie

Media społecznościowe, Facebook i Twitter, dalej walczą z Prezydentem Donaldem Trumpem. Przywódca USA w ostatnim czasie został zakażony koronawirusem, jednak czuje się dobrze i po wyjściu ze szpitala zaapelował do obywateli, by nie bali się COVID-19.

– Nie bójcie się Covid-u. Nie pozwólcie, by zdominował wasze życie – napisał na Twitterze Trump. W związku z zakażeniem Prezydenta, odwołana została jego debata z Joe Bidenem. Zaproponowano, by odbyła się ona w formie zdalnej, jednak Prezydent odrzucił taką możliwość.

– Nie będę tracił na to czasu – stwierdził Trump. W wywiadzie dla Fox News Trump stwierdził, że czuje się świetnie, nie ma żadnych symptomów i „nie sądzi, by zarażał”, a gdyby nie zasady kwarantanny to uczestniczyłby już w przedwyborczych wiecach.

Teraz Trump został ocenzurowany za wpis, w którym stwierdził, że w większości populacji śmiertelność z powodu COVID-19 jest niższa niż w przypadku grypy. Wg rozmaitych badań śmiertelność z powodu koronawirusa, po wyłączeniu przypadków zgonów z powodu chorób współistniejących, jest na poziomie grypy lub nieznacznie wyższym. Stwierdzenie o niższej śmiertelności nie jest jednak prawdziwe.

– Nadchodzi sezon grypowy! Wiele osób rocznie, czasem ponad 100 000, pomimo szczepionki, umiera z powodu grypy. Czy zamierzamy zamknąć nasz kraj? Nie, nauczyliśmy się z tym żyć, tak jak uczymy się żyć z Covidem, w większości populacji o wiele mniej śmiertelnym !!! – napisał Trump.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020