Konfederacja i STOP NOP: „Dość terroru sanitarnego! Dość straszenia ludzi!” [VIDEO]

Grzegorz Braun – wolnościowiec-tradycjonalista z Konfederacji, wraz ze Stowarzyszeniem STOP NOP, opowiedział na Konferencji o problemie tzw. koronapaniki.

– Za fasadą fałszywej troski o dobro publiczne […] rozgrywa się […] masowa tragedia. Chorzy ludzie nie mogą doczekać się właściwej opieki, ponieważ utrudnia im się kontakt z lekarzem – mówił podczas konferencji Grzegorz Braun.

Dalej Konfederata mówił, że „ludzi zdrowych pozbawia się wolności izolując ich”. Braun stwierdził, że to, iż izolacja odbywa się we własnych domach nie zmienia faktu, że „areszt pozostaje aresztem”. Polityk przypomniał o sytuacjach, w których przez pandemie odmówiono matkom kontaktu z noworodkami.

– Ludzie starsi, w słabszej kondycji umierają bez kontaktu z najbliższymi […] bez sakramentów – kontynuuje Braun.

– Kto tego dokonał? Czy to jakaś władza obca, okupacyjna? Czy to rozbiorcy? Niszczyciele polskiej suwerenności? – pytał retorycznie polityk. – Nie! To władza, która pod biało-czerwoną flagą, z pieczęcią z orłem w koronie, mieni się władzą najbardziej płomiennych patriotów jakich Polska znała – wskazał poseł.

Posłowi Konfederacji na konferencji towarzyszyli przedstawiciele stowarzyszenia STOP NOP „ściśle współpracującego z z Konfederacją Korony Polskiej [partią polityczną Grzegorza Brauna – red]”.

– Pani Justyna Socha i pan Piotr Jawornik – przedstawił swoich gości Grzegorz Braun. Konferencja dotyczyła tzw. „koronapaniki”: