Utrzymywanie restrykcji jest zabójcze?! Dr Basiukiewicz ostrzega rząd PiS [VIDEO]

Kardiolog doktor Paweł Basiukiewicz krytykuje przyjętą przez rząd PiS strategię walki z koronawirusem. Lekarz wyjaśnia, że trzeba zmienić tryb stosowania izolacji i zasad kwarantanny.

Polsat News przeprowadziło wywiad z dr Pawłem Basiukiewiczem. Kardiolog wskazał, że testy wykrywają zaledwie 2,5 – 5 proc. rzeczywistych infekcji SARS-CoV-2.

Według lekarza od początku pandemii skala zakażeń wynosi w Polsce nie „ponad 100 tysięcy”, a 1,5 – 3,8 mln przypadków. Jednak lekarz nie jest zwolennikiem wprowadzanych przez PiS obostrzeń.

– WHO podaje, że 10 proc. populacji świata się zakaziło, czyli dzienne przyrosty są rzędy 50-100 tys. tak jak w sezonach grypowych. Jeżeli nagle przestaniemy izolować i poddawać kwarantannie te 2,5-5 proc. osób, to przestaniemy niszczyć im życie, oni zaczną normalnie funkcjonować, zarabiać, a nie będziemy mieć zapaści, jeśli idzie o liczbę zakażeń. To kropla w morzu potrzeb, co izolujemy – wskazał dr Basiukiewicz.

Nabycie odporności jest normalnym stanem,a nie zamykanie całego kraju!

👏👏👏👏 To jest głos rozsądku,a nie wzporowadznie kraju w stan psychiatrycznie upadłego. pic.twitter.com/LuzKq55fX8 — Krzysiek (@Kris77Tany) October 7, 2020

Mało tego, według lekarza „trzymanie w warunkach sterylności” zarówno słabszych jak i zdrowych wpływa na śmiertelność i chorobowość.

– Utrzymywanie na dłuższą metę restrykcji społecznych, które są wprowadzone w służbie zdrowia, edukacji, jest zabójcze dla nas. Tolerancja dla tych restrykcji w społeczeństwie jest coraz gorsza – podkreślił kardiolog.

Pytany o śmiertelność kardiolog powołał się na dane Amerykańskiego Centrum Kontroli Zakażeń, które de facto potwierdzają podejrzenia przeciwników obostrzeń. – Jak podało Amerykańskie Centrum Kontroli Zakażeń (CDC), w populacjach najmłodszych, do 20 roku życia, są 3 osoby na 10 tys., w populacjach 20-50 lat to 2 osoby na 1 tys., u osób w przedziale wiekowym 50-70 to ok 5 na 1000 osób, natomiast wśród osób 70+ 5 na 100. To jest w granicach śmiertelności wywołanej przez wirusa grypy – mówił dr Basiukiewicz.

Źródło: Polsat News