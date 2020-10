Wojciech Cejrowski wzywa do BUNTU SPOŁECZNEGO. Zachęca do udziału w protestach [WIDEO]

Władza ogłosiła, że od soboty 10 października cała Polska ma być objęta strefą żółtą w związku z koronawirusem. Oznacza to m.in. konieczność noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Wojciech Cejrowski wzywa społeczeństwo do buntu.

„Od soboty w całym kraju nakaz maski wszędzie. Kary, gdy brak. Wyjątek to zaświadczenie od lekarza.

Gdzie i kiedy człowiek bez jednego płuca ma sobie załatwić kwit do soboty? To wymaga BUNTU SPOŁECZNEGO” – napisał Cejrowski.

Znany podróżnik w mediach społecznościowych załączył także zapowiedź ogólnopolskich protestów przeciwko restrykcjom, obostrzeniom, nakazom i zakazom wprowadzanym przez władzę.

Od soboty w całym kraju nakaz maski wszędzie. Kary, gdy brak. Wyjątek to zaświadczenie od lekarza.

Gdzie i kiedy człowiek bez jednego płuca ma sobie załatwić kwit do soboty?

To wymaga BUNTU SPOŁECZNEGO. pic.twitter.com/70oZdGa383 — The Wojciech Cejrowski DLA ZUCHWAŁYCH (@TheCejrowski) October 8, 2020

Od 10 października cała Polska strefą żółtą

– Od 10 października strefę żółtą rozszerzamy na cały kraj – oświadczył Morawiecki. Oznacza to, że na terenie całego kraju obowiązywać będą obostrzenia, które dotychczas obowiązywały jedynie w strefie żółtej.

Premier uznał, że wprowadzone rozwiązanie będzie „bardziej jasne dla wszystkich Polaków”.

Uściślono, że strefa czerwona pozostaje. W każdą sobotę aktualizowana będzie lista powiatów i miast na prawach powiatów, które „łapią” się do strefy czerwonej. Tam obostrzenia są surowsze.

– W sobotę przedstawimy kolejne zasady, które będą dotyczyły walki z COVID-19 tu i teraz, walki z sposób zorganizowany, korzystający z naszych doświadczeń i doświadczeń innych krajów – dodał premier.