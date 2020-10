Ciało 21-letniego białego farmera przywiązane do słupa za szyję. Zamieszki rasowe w RPA [FOTO]

Śmierć farmera przelała złość i gniew białych rolników w tym kraju. Trochę wcześniej dwóch czarnoskórych mężczyzn zgwałciło i zabiło 44-letnią Chantel Kershaw, białą współwłaścicielkę farmy w Delmas pod Johannesburgiem.

Jak donosi CNews, 21-letni Brendin Horner został zamordowany 2 października. Znaleziono jego ciało przywiązane do słupa za szyję. Miał też kilka ran zadanych nożem i oznaki torturowania.

W sprawie tej oskarżono dwóch mężczyzn, panów Sekwetje Isaiaha Mahlambę i Sekola Piet Matlaletsa. Jednak mord wstrząsnął białą częścią społeczeństwa Południowej Afryki. Kiedy domniemanych sprawców prowadzono na przesłuchanie, omal nie doszło do linczu.

Przed sądem zgromadziło się kilka tysięcy demonstrantów. Próbowano nawet dostać się do cel oskarżonych, podpalono policyjną furgonetkę, a wyposażenia gmachu w części uszkodzono. Rozprawę przełożono.

06/10/2020 BRENDIN HORNER MURDER ACCUSEDS APPEARED IN COURT THIS MORNING: SENEKAL. FS. HUNDREDS OF FARM COMMUNITY SUPPORTS FOR NO BAIL. SHOTS FIRED BY SAPS. SAPS MV TORCHED. SOUTH AFRICANS FEDUP OF CRIME IN SA! pic.twitter.com/4uzM0ocDqf

Sytuacja jest tu znacznie bardziej klarowna, niż w przypadku wydarzeń „a rebours” w USA, ale hasło White Lives Matter raczej się nie przyjmie. W ciągu ostatnich 20 lat zamordowano ponad 1700 farmerów południowoafrykańskich, a także ich pracowników i członków rodzin. Światowe media wydarzeń takich jak w RPA raczej nie nagłaśniają.

Female farmer is sexually assaulted and strangled to death while another rural worker is tortured and murdered in farm attacks in South Africa. Chantel Kershaw, 44, was ambushed on her farm in Delmas, Mpumalanga by two armed black men. This is very sad.https://t.co/hpeDFMcKm4

— i.Web.Paul (@iWebPaul) October 6, 2020