Czy w płońskim szpitalu 61-latek zmarł na Covid? „Brat mojej mamy zmarł na cukrzycę. Usuńcie to”

Portal plonskwsieci.pl podaje, że „w płońskim szpitalu zmarł zakażony [Covid-19 – red.] 61-latek”. Krewny zmarłego twierdzi, że przyczyna zgonu była inna i rząd, by portal usunął artykuł. Komentarz, w którym mężczyzna opisał sprawę został usunięty.

Lokalny płoński portal plonskwsieci.pl twierdzi, że „w płońskim szpitalu zmarł zakażony [Covid-19 – red.] 61-latek”. Artykuł był aktualizowany, jednak informacja nie zniknęła ze strony.

Tymczasem na Facebooku, pod artykułem, komentarz dodał krewny zmarłego mężczyzny. „Jeżeli chodzi o ścisłość to brat mojej mamy i prosiłbym o niezwłoczne usunięcie tego posta! […] Wujek zmarł przez zaawansowaną cukrzycę, a jeżeli będziecie dalej sugerować się faktem jego śmierci mówiąc o koronawirusie, to rodzina wystosuje odpowiednie pisma do odpowiednich organów, które znajdą redaktora odpowiedzialnego za ten stek bzdur!” – napisał użytkownik.

Strona zamiast usunąć artykuł lub odpowiedzieć mężczyźnie… usunęła jego komentarz. W Internecie jednak nic nie ginie i inni komentujący wklejają pod artykułem print-screeny usuniętego komentarza.