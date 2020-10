Międzynarodówka amerykańskiego pedofila. Dziwne przelewy Epsteina do stowarzyszenia byłego ministra

Na krótko przed swoim aresztowaniem, Jeffrey Epstein dokonał dużych darowizn na konto stowarzyszenia, którym zarządzali krewni byłego francuskiego ministra kultury, Jacka Langa. Epstein oskarżony o pedofilię popełnił w więzieniu „samobójstwo”, ale jego związki prowadzą w bardzo ciekawych kierunkach.

Odpryskiem jego sprawy jest m.in. właśnie finansowanie rodziny i znajomych byłego francuskiego ministra. Jack Lang nigdy nie ukrywał serdecznych więzi łączących go z Jeffreyem Epsteinem. W rozmowie z France Info opisywał amerykańskiego miliardera jako „czarującą, uprzejmą i bardzo sympatyczną osobę”. Oświadczył również w tym samym wywiadzie, że kilkakrotnie widział pedofila otoczonego „kilkoma ładnymi kobietami, które jednak wyraźnie nie były nieletnie”.

Twierdził, że był bardzo zaskoczony, gdy dowiedział się, że Jeffrey Epstein został oskarżony o pedofilię. Rewelacje amerykańskiego serwisu informacyjnego „The Daily Beast” rodzą jednak pytania o prawdziwe powiązania pomiędzy byłym socjalistycznym ministrem kultury a amerykańskim biznesmenem i nie jest to tylko wspólne pochodzenie.

Dziwne stowarzyszenie krewnych i przyjaciół Langa

Według amerykańskich mediów, Jeffrey Epstein przekazał kilka ważnych darowizn na rzecz tajemniczego stowarzyszenia, na którego czele stało kilku krewnych Jacka Langa.

Chodziło o stowarzyszenie wspierające krajową politykę kulturalną latach 80. i 90. XX wieku. Był to jedyny francuski podmiot finansowany przez miliardera i to niemal do końca (transza 57 897 dolarów w 2018 roku).

To odkrycie jest tym dziwniejsze, że stowarzyszenie zarządzane przez krewnych i współpracowników Jacka Langa praktycznie nie działało. Nie ma nawet strony internetowej. Jego członkowie są w różny sposób, nie tylko rodzinnie, powiązani z Jackiem Langiem. Skarbnik to członek gabinetu z czasów ministrowania Prezes współpracował z Langiem, kiedy ten był ministrem edukacji.

Jack Lang to obecny prezes prestiżowego Instytutu Świata Arabskiego w Paryżu. Był wymieniany przy okazji afer pedofilskich, ale nigdy nie usłyszał oskarżenia. Jeszcze w 1977 podpisał petycję w obronie pedofilii. Afera Epsteina była też badana we Francji.

Ten miliarder i finansista wielokrotnie podróżował na trasie Francja-USA, ale i był właścicielem nieruchomości w bogatej dzielnicy Paryża. W jego pedofilskiej działalności pojawiały się wątki z osobami z francuskim obywatelstwem. Niektórzy mieli mu dostarczać nawet 12-letnie dzieci. Epstein hojnie stręczycieli opłacał. Dziewczynki miał Amerykaninowi przekazać szef paryskiej sieci modelek. Za co płacił Langowi nie wiadomo…

Źródło: VA