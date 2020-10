Pedofile mają problem. Netflix pozwany za promowanie dziecięcej pornografii

Nie kończą się kontrowersje wokół francuskiego filmu „Cuties”, znanego w Polsce jako „Gwiazdeczki”. Netflix, na którego łamach ukazała się produkcja, otrzymał właśnie pozew.

Już w trakcie promocji przeciwnicy wzywali do bojkotu Netflixa. Natomiast producent Maïmounę Doucouré oskarżano o promocje pedofilii.

Film opowiada o historii 11-letniej Amy, która buntuje się przeciwko konserwatywnej rodzinie. Dlatego dołącza do „wyzwolonej grupy tanecznej” i rozpoczyna… twerkowanie (czyli taniec polegający na rytmicznym poruszaniem pośladkami).

Netflix, Inc. indicted by grand jury in Tyler Co., Tx for promoting material in Cuties film which depicts lewd exhibition of pubic area of a clothed or partially clothed child who was younger than 18 yrs of age which appeals to the prurient interest in sex #Cuties #txlege pic.twitter.com/UJ1hY8XJ2l

— Matt Schaefer (@RepMattSchaefer) October 6, 2020