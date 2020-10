Prof. dr hab. Chazan o koronapanice: Jak się zachowamy, gdy wybuchnie NAPRAWDĘ groźna epidemia?

Prof. Ryszarda Chazan z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraziła swoje krytyczne zdanie o koronapanice na FB.

„Jak się zachowamy, kiedy wybuchnie naprawdę groźna epidemia (w przeszłości bywały już groźne epidemie)” – pisze na FB prof. Chazan.

Lekarz przywołuje przykład ministra Przemysława Czarnka, „którego bolała głowa, żeby nie zarazić innych członków rządu na zaprzysiężeniu, wykonał sobie test na wirusa (niekoniecznie koronawirusa bo takich testów nie wykonujemy) test okazał się dodatni”.

„Zastanawiam się, czy te kilka miesięcy epatowania ludzi niebezpiecznym śmiertelnym wirusem ( de facto o bardzo niskiej śmiertelności) zupełnie odebrało zdolność zdrowego myślenia” – pisze dalej ekspertka.

Chazan przypomina, że „ludzie zawsze mieli infekcje zawłaszcza górnych dróg oddechowych (kilka milionów osób rocznie). Za większość z nich odpowiadają zawsze wirusy (w tym 10% koronawirusy)”. Mimo to ” nikt nigdy nie wykonywał z tego powodu testów, nie kierował nikogo na kwarantannę, nie zamykał szkól, przedszkoli”.

„Dzisiaj jedno dziecko w szkole, przedszkolu z dodatnim testem skutkuje kwarantanną kilkuset osób. Czy nikt nie zastanawia się , że jeżeli wszyscy w okresie jesiennozimowym z powodu bólu głowy, bólu gardła, podwyższonej temperatura, czy kaszlu wykonamy sobie testy w poszukiwaniu wirusów, będziemy mieli co najmniej milion zakażonych?” – zauważa profesor.

„Czy w związku z tym wszystkich ludzi w Polsce wyślemy na kwarantannę” – pyta ekspertka?

„Dzisiaj wszyscy zapomnieliśmy nie tylko o innych chorobach z powodu których umiera w Polsce ponad 400tysiecy osób rocznie, ale nawet o innych wirusach, które częściej niż koronawirusy odpowiadają za bóle głowy, bóle gardła podwyższoną temperaturę i są przyczyna wielu powikłań wymagających wspomagania oddychania a również zgonów” – pisze na koniec Chazan.

Wpis Pani profesor to już kolejny krytyczny wobec koronapaniki komentarz osoby z grona eksperckiego. Mimo to politycy i media wciąż straszą ludzi, a rząd wprowadza coraz to nowe restrykcje.