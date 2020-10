Profanacja dokonana przez aktywistów LGTB w Szczecinie [FOTO]

W Szczecinie zbezczeszczono kościół Św. Krzyża. Elewację budynku oblano farbami w „tęczowych” kolorach, które układają się w barwy ruchu LGBT. Umieszczono też napisy w rodzaju „Macie krew na rękach”. Na tablicach ogłoszeniowych pojawił się napis: LGBT.

Profanacją zajmuje się już policja. To kolejny akt przemocy skierowany przeciw katolikom. Aktywistom mniejszości seksualnych coś się w głowach biedroni i zapewne uważają, że są już ruchem niemal religijnym, który zdaje się nie lubić konkurencji. Nie wiadomo też jak taki aktywizm ma się do głoszonego przez nich hasła „tolerancja”?

Dziś rano środowiska LGBT zbeszcześciły Kościół Św. Krzyża w Szczecinie. Chuligani wymalowani na kościele napis "macie krew na rękach" i tęczę. Na tablicach ogłoszeniowych pojawił się napis: LGBT. Prawnicy @FideiDefensorPL są już na miejscu i rozmawiają z księdzem proboszczem. pic.twitter.com/F54tWKCBrO — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) October 9, 2020

Podobne pytanie stawia proboszcz parafii ks. Piotr Kordula – „to wyraz tolerancji?”.

Dodaje – „bardzo mnie to zabolało, że ktoś w taki sposób prowadzi dialog z Kościołem. Boi się otwarcie porozmawiać, więc chwyta się takich argumentów. To jest smutne i bardzo bolesne. Jesteśmy zbulwersowani, będziemy się za tych ludzi modlić. Apeluję do tych osób, które dokonały tego aktu wandalizmu, aby też zaczęły tolerować katolików”.

Dariusz Matecki, szczeciński radny Solidarnej Polski, poinformował, że 3 dni przed tym atakiem ktoś rozlepiał tutaj plakaty środowisk skrajnie lewicowych, w tym symbole ruchu LGBT.

Ksiądz proboszcz powiedział, że 3 dni przed atakiem ktoś rozlepiał plakaty środowisk skrajnie lewicowych – w tym symbol ruchu LGBT. Co ważne, w tym Kościele temat LGBT nie był nigdy poruszany. pic.twitter.com/KSxpCUqME3 — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) October 9, 2020

Środowiska LGBT kolejny raz przypuściły atak na Kościół Katolicki. pic.twitter.com/hYmGRvJz5g — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) October 9, 2020

Źródło: Twitter/ DoRzeczy