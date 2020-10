Stanowisko szefa Komitetu Wojskowego NATO nie dla Polaka

Przewodniczącego KW NATO wybierają szefowie obrony państw członkowskich Sojuszu na trzyletnią kadencję. Prestiżowe stanowisko szefa Komitetu Wojskowego NATO obejmie admirał Rob Bauer z Holandii.

Komitet Wojskowy stanowi najwyższą władzę wojskową Sojuszu. W jego skład wchodzą szefowie obrony 30 państw członkowskich NATO.

Pełni też funkcję doradczą w kwestiach wojskowych w stosunku do Rady Północnoatlantyckiej, będącej najwyższą władzą polityczną Sojuszu. Doradztwo opiera się na konsensusie wypracowanym wspólnie przez wszystkich wojskowych szefów obrony państw członkowskich NATO.

Admirał Bauer będzie 33 przewodniczącym NATOMC. Po wyborze mówił m.in., że to „wielki zaszczyt, że zostałem wybrany. Cieszę się, że podejmę to wyzwanie w tym ważnym dla NATO momencie. Są to czasy politycznych zmian władzy i złożonych zagrożeń oraz wyzwań dla bezpieczeństwa. Proszę o zjednoczony sojusz”.

Ministerstwo obrony Holandii przedstawia go jako zwolennika „większej odpowiedzialności europejskiej”. Chwali też styl dowodzenia i komunikację nowego szefa Komitetu, który obemie funkcję latem 2021 roku.

Wybór szefa Komitetu miał się odbyć we wrześniu, ale został przełożony. Gen. Andrzejczak d ponad dwóch lat zajmował najwyższe stanowisko w wojsku polskim. Jest szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i należy do grona najbardziej cenionych oficerów w Polsce.

