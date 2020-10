Wraca Akcja 24. Biedronka wydłuża godziny otwarcia

Wraca Akcja 24. Biedronka reaguje na zmieniającą się sytuację w kraju. Żeby podnieść bezpieczeństwo klientów i pracowników oraz komfort zakupów, sieć podjęła decyzję o wydłużeniu godzin pracy sklepów.

Od najbliższego weekendu, czyli od soboty 10 października, ponad 40 sklepów Biedronka w całej Polsce będzie działać całodobowo. Kolejne około 650 placówek – do godziny 23:30. To powrót do Akcji 24, która podczas pierwszej fazy pandemii zdała egzamin i umożliwiła robienie bezpieczniejszych zakupów.

Biedronka podkreśla swoje priorytety, które mają znaczenie zwłaszcza teraz, w niepewnych dla nas wszystkich czasach. Sieć chce dostarczać klientom towary wysokiej jakości w niskich cenach, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo i komfort kupujących.

To właśnie dlatego Biedronka postanowiła wydłużyć godziny otwarcia placówek w całym kraju. Już od tego weekendu niemal 2600 sklepów Biedronki działać będzie co najmniej do godz. 23:00, a w najbliższych dniach wydłużenie godzin będzie dotyczyło kolejnych placówek, których jest ponad 3 tysiące w całym kraju.

Wydłużenie godzin otwarcia sklepu wpłynie na mniejszą liczbę klientów w jednym momencie, co zwiększy bezpieczeństwo zakupów – zarówno dla klientów, jak i pracowników.

Akcję 24 Biedronka po raz pierwszy wprowadziła 1 kwietnia bieżącego roku.

– Jako lider rynku czujemy się odpowiedzialni za promowanie dobrych rozwiązań. Akcja 24 umożliwia zakupy niezbędnych produktów w całej Polsce w bezpiecznych warunkach. Klienci docenili to rozwiązanie za pierwszym razem, wierzymy, że teraz będzie tak samo – mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.

Warto zaznaczyć, że sieć już na początku pandemii sieć wprowadziła wiele zwiększających bezpieczeństwo rozwiązań. To m.in. specjalne osłony kas z pleksiglasu, taśmy wyznaczające dystans między kupującymi, a także rękawiczki jednorazowe lub żele dezynfekujące w sklepach. Biedronka umożliwiła także mieszkańcom 21 polskich miast zakupy w wersji online i za pomocą aplikacji mobilnych – dzięki współpracy z Glovo.

Sieć dba też o bezpieczeństwo samych pracowników. Do tej pory Biedronka udostępniła im około 3 mln maseczek jednorazowego użytku oraz około 190000 wielorazowego użytku.

Szczegóły Akcji 24 i lista sklepów z wydłużonymi godzinami otwarcia znajduje się na stronie: www.biedronka.pl.

Źródło: Jeronimo Martins Polska S.A.