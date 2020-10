125 partii i koniec! Jan-Krzysztof Duda pokonał mistrza świata Magnusa Carlsena

Jan-Krzysztof Duda pokonał białymi mistrza świata Magnusa Carlsena w piątej rundzie turnieju Altibox Norway Chess w Stavanger z udziałem czołowych szachistów globu. To najważniejsza wygrana polskiego arcymistrza szachowego w karierze.

W tym roku Duda wygrał z Carlsenem już drugi raz. Wcześniej pokonał go w partii szachów szybkich w turnieju online, czyli w znacznie mniej prestiżowych rozgrywkach.

W partiach klasycznych Norweg był niepokonany od 125 partii. Ostatnią partię szachową przegrał dokładnie 801 dni temu. Polak właśnie tę serię przerwał!

– Przeoczyłem właściwy cel ruchu królowej, który wykonał. Wtedy jeszcze byłem przekonany, że wygram. To rozczarowujące – powiedział na gorąco w norweskiej telewizji Carlsen. Kosztowny błąd mistrz świata popełnił w 22. posunięciu.

– Oczywiście bardzo się cieszę. Nie spodziewałem się, że wygram ten mecz – krótko skomentował zwycięstwo Duda.

Magnus Carlsen finally loses a classical game of chess, to Jan-Krzysztof Duda, after an unbeaten streak that lasted 125 games – or 2 years, 2 months & 10 days! https://t.co/JvNt54EQba #c24live #NorwayChess pic.twitter.com/ki0Vr1ZUpi — chess24.com (@chess24com) October 10, 2020

🇵🇱 Jan-Krzysztof Duda pokonuje 🇳🇴Magnusa Carslena i tym samym przerywa dwuletnią passę bez porażki aktualnego Mistrza Świata w szachach❗#Gramydlasportu pic.twitter.com/C8BY72ZA1A — Polski Związek Szachowy (@PZSzach) October 10, 2020

Duda has just created history by beating the World Champion and ending his streak of 125 games without a loss. #NorwayChess pic.twitter.com/th5bCRyOWQ — Tarjei J. Svensen (@TarjeiJS) October 10, 2020