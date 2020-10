Na rowerze w maseczce! Niedzielski: przyjęliśmy taką linię demarkacyjną

Podczas aktywności sportowych w przestrzeniach miejskich jest zobowiązanie do noszenia maseczki, dotyczy to również jazdy na rowerze; natomiast na terenach zielonych ten obowiązek nie jest konieczny, o ile można zachować dystans – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ był pytany podczas konferencji prasowej o noszenie maseczek w trakcie aktywności sportowych. – Wychodzimy tutaj od pewnej wykładni celowościowej i szukamy tych sytuacji, gdzie noszenie maseczki najbardziej skutecznie ogranicza ryzyko transmisji – powiedział Niedzielski.

Zaznaczył, że „w przestrzeni miejskiej zakładamy, że te aktywności sportowe są obciążone ryzykiem zakażenia”.

– Tutaj przyjęliśmy taką linie demarkacyjną, że to, co jest robione w przestrzeni miejskiej jest zobowiązanie do noszenia maseczki, również dotyczy to jazdy na rowerze. Natomiast w parkach, czy innych terenach zielonych, sugerujemy, że ten obowiązek nie jest konieczny, o ile można zachować dystans – wyjaśnił minister.

– Oczywiście w przestrzeni miejskiej jest ono o wiele większe, na terenach zielonych mniejsze – wskazał Niedzielski.