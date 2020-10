Od dzisiaj Ministerstwo Zdrowia przestaje podawać wiek osób zmarłych na Covid

Z dniem 10 października MZ przestaje podawać informacje o wieku i miejscu śmierci zmarłego na Covid-19.

Wg rządowych danych z powodu Cvid-19 w większości umierają osoby starsze. Do tej pory MZ podawał wiek zmarłych do informacji publicznej. Od soboty 10 października resort przestanie to jednak robić.

Powód zmiany wydaje się być kuriozalny. Według MZ wszystko przez „wydłużającą się formą przekazywanych komunikatów”. Tak więc ze względów estetycznych od dziś resort będzie podawał niepełne informacje.

W dodatku zmiana dotyczy kwestii, która dla wielu jest jedną z najbardziej interesujących w całej sprawie pandemii.

ℹ️ W związku z wydłużającą się formą przekazywanych komunikatów nt. #koronawirus, od soboty, raporty dotyczące zakażeń nie będą zawierać szczegółowych danych dot. osób zmarłych. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 9, 2020

Bez podawania wieku ofiar koronawirusa w społeczeństwie może pojawić się przekonanie, że dotyka on równo wszystkie grupy wiekowe.

Na ten moment ministerstwo informuje jeszcze, ile osób zmarło na Covid, a ile miało choroby współistniejące. I tak w sobotę 10 października z powodu Covid-19 zmarły 4 osoby na 5300 zakażonych. U kolejnych 49 osób, które zmarły Covid wykryto wraz z innymi chorobami współistniejącymi.

Źródło: MZ