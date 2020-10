Papież Franciszek apeluje o zniesienie kary śmierci

W 2019 roku wykonano najmniej kar śmierci od 10 lat. Jednak papież Franciszek apeluje, aby kara została całkowicie zniesiona.

W sobotę przypada Światowy Dzień przeciw Karze Śmierci. Z tej okazji papież Franciszek zaapelował do wiernych o zlikwidowanie tej kary.

– Wszyscy chrześcijanie i ludzie dobrej woli są zatem dziś wzywani do walki nie tylko o zniesienie kary śmierci, i to we wszystkich jej formach, ale także o poprawę warunków więziennych w duchu poszanowania godności ludzkiej osób pozbawionych wolności – napisał papież na Twitterze.

Wszyscy chrześcijanie i ludzie dobrej woli są zatem dziś wzywani do walki nie tylko o zniesienie kary śmierci, i to we wszystkich jej formach, ale także o poprawę warunków więziennych w duchu poszanowania godności ludzkiej osób pozbawionych wolności. — Papież Franciszek (@Pontifex_pl) October 10, 2020

Już wcześniej papież zmienił katolicki katechizm i nazwał karę śmierci „niedopuszczalną”. Z kolei przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie Ivan Jurkovic określił karę śmierci „najbardziej szokującą rzeczą na świecie”.

W rozmowie z portalem „Vatican News” Jurkovic dodał, że wszystkie międzynarodowe organizacje mają obowiązek poruszyć kwestię tego „horroru”.

Postulat papieża Franciszka poparł m.in. minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas. – Kara śmierci musi zostać zlikwidowana, na całym świecie! Jest nie tylko nie do pogodzenia z naszym pojmowaniem praw człowieka, stoi także w sprzeczności z prawem do życia – powiedział polityk socjaldemokratów.

Zdaniem niemieckiego ministra ryzyko „które niosą z sobą błędne wyroki, jest udowodnione, tak samo, jak brak efektu odstraszającego”. Jego zdaniem kraje, w których jeszcze istnieje kara śmierci powinny przynajmniej odstąpić od jej wykonywania.

Według raportu Amnesty International w 2019 roku oficjalnie wykonano 657 kar śmierci w 20 krajach. To o 5 proc. mniej niż w 2018 roku i najmniej od 10 lat.

Niemniej w lecie 2020 roku np. minister sprawiedliwości USA William Barr na polecenie Donalda Trumpa wznowił egzekucję na podstawie prawa federalnego. Wcześniej obowiązywało moratorium, które uniemożliwiało wykonanie kary przez 17 lat. Od tego czasu w USA wykonano 7 egzekucji, a ósma planowana jest na listopad.

Źródło: Deutsche Welle