Donald Trump zrobił test. Po wirusie ani śladu. Prezydent USA wraca na kampanijny szlak

Oświadczenie głosi, że prezydent spełnia obecnie kryteria Centrów Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) bezpiecznego zakończenia izolacji. Testy wykazały, iż u prezydenta „nie już dowodów świadczących o aktywnej replikacji wirusa”.

Reuter i Associated Press zauważają jednak, że w oświadczeniu Conley’a nie ma stwierdzenia, że testy, którym się poddał Trump, wykazały negatywny wynik na obecność koronawirusa.

Oświadczenie Conley’a nastąpiło wkrótce po pierwszym publicznym wystąpieniu prezydenta po powrocie do Białego Domu ze szpitala, gdzie spędził trzy dni.

Trump przemawiał bez maseczki, w sobotę po południu, z balkonu Białego Domu do setek ludzi, głównie Latynosów i Afroamerykanów, zgromadzonych na Południowym Trawniku prezydenckiej rezydencji.

Hundreds Rally For President Trump At First Public Event Since COVID Diagnosis https://t.co/bv3Gh9xYrt #OANN pic.twitter.com/KCpD3NFHnS

— One America News (@OANN) October 10, 2020