Francja wydaje dwa miliardy euro rocznie na nieletnich migrantów

Przyjmowanie nieletnich migrantów bez opieki rodziców ma kosztować Francję prawie dwa miliardy euro rocznie. Ogromne obciążenie dla budżetu, a przy okazji zafundowanie krajowi dodatkowej przestępczości.

Dane pochodzą z ubiegłego roku. Chodzi o sprawozdanie z działalności Dyrekcji ds. Sądowej Ochrony Młodzieży (DPJJ). To komórka podległa Ministerstwu Sprawiedliwości. Misja ds. małoletnich migrantów bez opieki rodziców, która przyjęła w 2019 roku 16 760 nowych młodocianych migrantów.

Sprawozdanie odnotowuje „pewną stabilizację” ich liczby. W 2018 pod opieką misji znalazły się 17 022 nowe osoby. W 2017 – 14 908, a w 2016 tylko 8054 małoletnich. Niektórzy już opuścili Francję, inni uzyskali pełnoletniość i wyszli już spod opieki socjalnej dla nieletnich.

W 2019 roku 9,11% takich migrantów było w wieku 13 – 14 lat, 30,89% miało 15 lat, a 45,63% lat 16. Małoletni bez opieki w wieku 17 lat stanowili tylko 13,56% nieletnich migrantów. W sumie jest to około 40 tys. takich osób.

Zgromadzenie departamentów francuskich (ADF) „oszacowało” ich liczbę na koniec 2018 r. na 40 000, z czego 10 000 „nieletnich bez opieki” przebywało w tymczasowych ośrodkach zakwaterowania. ADF podaje, że w 2020 „już od 1 stycznia przyjmowano średnio około stu nieletnich bez opieki dziennie”. Dałony to w tym roku około 40 dodatkowych nieletnich migrantów przebywających we Francji bez opieki rodziców.

50 tys. euro na jednego migranta małolata

Rocznym koszt opieki na jednego nieletniego to średnio 50 000 euro. Daje to do tej pory sumę 2 miliardów euro, a w tym roku może ona dojść nawet do około 3 miliardów. Dodatkowo trzeba doliczyć osobne koszty opieki zdrowotnej.

Sumy te wyliczono na podstawie danych z departamentów. Dla przykładu w podparyskim Hauts-de-Seine, państwo opiekowało się 1220 małoletnimi bez opieki na dzień 31 grudnia 2019 r., w porównaniu z liczbą 694 osób w 2018 r. i 340 w 2015 r. W 2019 kosztowało to departament 30 mln euro (6 mln w 2015 r.). Na jedną osobę wychodziła tu suma 24 590 euro na rok.

Val-d’Oise w 2019 r. przeznaczał na pomoc społeczną dla małoletnich migrantów 42,6 mln euro i opiekował się 751 nieletnimi cudzoziemcami. Wychodzi suma 56 724 euro rocznie na osobę. Warto dodać, że cały budżet przewidziany na dzieci w tym departamencie to 138 milionów euro, więc na migrantów idzie niemal jedna trzecia.

Niektórzy liczą, że młodzi imigranci zmienią proporcje starzejących się społeczeństw. Jednak większość od samego początku uczy się postaw roszczeniowych wobec państwa. Nieletni migranci stanowią też olbrzymi problem społeczny i dość trudno ulegają procesom integracji. Często zasilają przestępcze gangi, czy wchodzą na drogę przestępczości. To już kolejne koszty, których wyliczyć się jednak specjalnie nie da.

