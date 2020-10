W Polsce wracają koronawirusowe obostrzenia na szeroką skalę znane z okresu zimowo-wiosennego. Pomiędzy 10 a 12 zakupy mogą robić wyłącznie seniorzy. Biedronka postanowiła, że wydłuża godziny otwarcia marketów. W jakich godzinach będą czynne?

– Wprowadzamy godziny dla seniorów, tak jak to było wiosną – dla osób powyżej 60. roku życia – oświadczył na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Na zmieniającą się sytuację reaguje Biedronka. Sieć podjęła decyzję o wydłużeniu godzin pracy sklepów.

Od soboty 10 października, ponad 40 sklepów Biedronka w całej Polsce będzie działać całodobowo, a ok. 650 placówek – do godziny 23:30. To powrót do Akcji 24, która podczas pierwszej fazy pandemii zdała egzamin. Tak przynajmniej ocenia to sieć Biedronka.

„Jako lider rynku czujemy się odpowiedzialni za promowanie dobrych rozwiązań. Akcja 24 umożliwia zakupy niezbędnych produktów w całej Polsce w bezpiecznych warunkach. Klienci docenili to rozwiązanie za pierwszym razem, wierzymy, że teraz będzie tak samo” – czytamy w komunikacie.