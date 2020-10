Greta Thunberg wzywa Amerykanów do poparcia Bidena

Greta Thunberg kolejny raz pokazuje, że zna się na wszystkim. Chociaż twierdziła, że ​​nigdy nie „zaangażuje się w politykę”, jednak robi to kolejny raz.

Szwedka opublikowała w sobotę 10 października tweeta, w którym pisze, że „z punktu widzenia klimatu”… „po prostu organizuj się i zachęcaj wszystkich do głosowania na Bidena.”

To nie pierwszy raz, kiedy „apolityczność” Grety Thunberg ustępuje miejsca dość zdecydowanym opiniom politycznym. W czerwcu, kiedy USA zaczęły wstrząsać „antyrasistowskie” zamieszki ruchu Black Lives Matter po śmierci Afroamerykanina George’a Floyda, 17-latka twierdziła, że „wygląda na to, że przekroczyliśmy swego rodzaju społeczny punkt zwrotny”.

Thunberg mówiła, że nie można „zamiatać niesprawiedliwości pod dywan”. Swoje zaangażowanie tłumaczyła tym, że „Kryzysu ekologicznego i klimatycznego nie da się rozwiązać przy pomocy obecnych systemów politycznych i gospodarczych”.

Wylansowanie Grety Thunberg miało do początku konkretny cel ideologiczny. Teraz widać, jak z „użytecznej idiotki”, w sensie leninowskim, robi się już „aktywistkę polityczną”, a jej deklaracje o apolityczności można włożyć między bajki. Zresztą szkoda, że tychże bajek w jej dzieciństwie ją pozbawiono.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020