Poczta bezprawnie zabrała kobiecie pieniądze… na poczet nieistniejącego długu

Poczta Polska ruszyła ściągać abonament RTV. Mieszkance Jasła nagle z konta wyparowało 1430 złotych.

1430,17 złotych – dokładnie tyle z dnia na dzień wyparowało z konta mieszkanki Jasła, pozostawiając ją bez środków do życia. Za zniknięciem pieniędzy z jej konta stała Poczta Polska, która postanowiła ściągnąć zaległy abonament RTV.

Sęk w tym, że Poczta zajęła kobiecie wynagrodzenie za opiekę nad niepełnosprawnym ojcem – do czego nie ma prawa. Mało tego, zajęła pieniądze na poczet długu… który sama uznała za nieistniejący.

Co ciekawe, kobieta w latach 2013-2018 mieszkała w Anglii – i choć przy wyjeździe nie wyrejestrowała swojego telewizora – to mieszkanie sprzedała, wymeldowała się i wymówiła wszystkie umowy na dostarczanie mediów.

Po powrocie do Polski otrzymała od poczty żądanie zapłaty zaległego abonamentu. Jednak mieszkanka Jasła odwołała się, przedstawiając dowody stałego pobytu za granicą.

Odwołanie zostało uwzględnione, ale jak się okazuje nie na zawsze. Po powrocie do Polski, gdzie zajmuje się niepełnosprawnym ojcem, zaczęła znowu płacić abonament RTV.

Natomiast w połowie września, bez ostrzeżenia, Poczta Polska zajęła 1430,17 złotych z jej konta. Mało tego, mimo że od zdarzenia minął miesiąc, to poczta nie oddała kobiecie pieniędzy.

Jak przekonuje portal InnPoland Poczta Polska intensywnie poluje na niepłacących abonamentu RTV – zwłaszcza emerytów i rencistów. Prawo pozwala jej ściągać dług nawet do pięciu lat wstecz.

– Wystarczyły zatem zaledwie cztery miesiące bieżącego roku, by operator wystawił 35 tys. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7 mln złotych – wskazuje portal.

Sprawa jest o tyle dziwna, że do zaprzestania ściągania abonamentu RTV wezwał pocztę Jacek Sasin w czasie wyborów. Ale wybory się skończyły i poczta ruszyła na łowy.

Kto może nie płacić?

Przypomnijmy, że zwolnieni z płacenia abonamentu są osoby:

1. należące do I grupy inwalidzkiej;

2. całkowicie niezdolne do pracy;

3. o znacznym stopniu niepełnosprawności;

4. o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;

5. które ukończyły 75. rok życia;

6. po 60. r. ż. z prawem do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia;

7. otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego;

8. niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;

9. niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;

10. spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Źródło: InnPoland