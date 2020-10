Tak wygląda prawdziwe „koronaparty”. Mentzen krótko: „Świat oszalał” [VIDEO]

W czasach mniemanej pandemii absurdy wyrastają jak grzyby po deszczu. Ludzkość nieubłaganie posuwa się jednak w stronę całkowitego szaleństwa. Jednym z przykładów jest właśnie zamieszczony w sieci filmik z balu.

Wszyscy znajdujący się na parkiecie uczestnicy mają bowiem maseczki. Co więcej, tańczą odwróceni do siebie plecami… zachowując przy tym „bezpieczny dystans” od pozostałych par.

„Wystarczy. Mam dość. Zakończcie natychmiast ten absurd. Świat najwyraźniej nie ma narzędzi, żeby poradzić sobie z takim poziomem obłędu” – napisał jeden z użytkowników Twittera, zamieszczając video.

That’s it. I’m done. Put an end to this nonsense now. The world simply does not have the tools to deal with this level of insanity. pic.twitter.com/SOHkJN9n4w

