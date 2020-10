Będzie lało jak z cebra! Sześć województw zagrożonych. Początek kilkudniowych opadów [PROGNOZA POGODY]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi deszczami dla centralnej i południowej Polski.

Alertem drugiego stopnia objęte są województwa małopolskie, świętokrzyskie oraz śląskie, a ostrzeżeniem pierwszego stopnia Mazowsze, woj. łódzkie oraz południe woj. opolskiego. Na obszarze objętym alertem drugiego stopnia wysokość opadów może dojść do nawet 155 mm. Prawdopodobieństwo opadów w strefach objętych alertami wynosi między 80 a 90 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Natomiast drugiego stopnia, że zjawiska te mogą być bardziej zintensyfikowane.

Prognoza pogody – poniedziałek 12.10

Polska znajduje się pod wpływem niżów z ośrodkami przemieszczającymi się znad Morza Adriatyckiego i Litwy na północny wschód. Na wschodzie kraju zaznacza się obecność pofalowanego frontu atmosferycznego. Przeważający obszar kraju znajdować się będzie w chłodnym powietrzu polarnym morskim, jedynie nad krańce południowo-wschodnie napływać będzie cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek zachmurzenie duże, w zachodniej połowie kraju i na północy z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Opady deszczu, w pasie od Mazowsza po Śląsk i Małopolskę okresami o natężeniu umiarkowanym. Suma opadów na tym obszarze do 20-25 mm. Wysoko w górach opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach o 15 cm, w Sudetach o 5 cm. Bez opadów jedynie na zachodzie. Rano lokalnie jeszcze mgły, ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura maksymalna od 8 st. C na Śląsku, 11 st. C w centrum do 14 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, na południu okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków zmieniających się. W górach porywy wiatru do 70 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody – wtorek 13.10

We wtorek zachmurzenie duże, na zachodzie początkowo z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, w pasie od Warmii i Mazur po Podkarpacie i Opolszczyznę okresami o natężeniu umiarkowanym. Suma opadów na tym obszarze do 15-20 mm, a na krańcach południowych do 30 mm. Wysoko w górach opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm.

Temperatura maksymalna od 7 st. C na południu, 10 st. C w centrum, do 15 st. C na południowym wschodzie; w obszarach podgórskich od 4 st. C do 8 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h na Opolszczyźnie i nad morzem, na ogół z kierunków północnych, jedynie na południowym wschodzie, przeważnie zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.