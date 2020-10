Dziecko zmarło, bo ojciec nie chciał wybić szyby w aucie. „Nie stać mnie na naprawę”

Jak donosi „Las Vegas Sun”, roczna Sayah Deal była pozostawiona w samochodzie przez około godzinę. Jej ojciec zostawił kluczyki w stacyjce i uruchomiony silnik. Po powrocie do auta nie mógł otworzyć drzwi.

Świadkami zdarzenia byli brat 27-latka i pracownik metra. Nalegali oni, by Sidney wybił szybę w samochodzie, ponieważ na zewnątrz panowała wysoka temperatura. Mężczyźni oferowali także pomoc w akcji ratunkowej i wyciągnięcie dziewczynki. Brat Sidney’a natychmiast owinął rękę materiałem, by wybić szybę.

27-latek jednak odmówił. Jak twierdził, zostawił włączoną klimatyzację, więc jego córka jest bezpieczna. W rzeczywistości było jednak inaczej. Gdy dziewczynka straciła przytomność, Sidney Deal twierdził, że tylko usnęła.

27-latek nie chciał wybić szyby w swoim samochodzie, ponieważ – jak mówił – nie stać go na naprawę. W międzyczasie mężczyzna poprzez swoją matkę skontaktował się ze swoim ubezpieczycielem. Chciał, by firma wysłała ślusarza. Ubezpieczyciel zaoferował mu wysłanie lawety, jednak 27-latek odmówił ze względu na koszt usługi. Później mężczyzna zatrzymał przejeżdżającą policję, która zaproponowała, że wybije okno, wezwie pomoc drogową lub zatrudni ślusarza. Mężczyzna jednak nie zgodził się na żadną z tych opcji.

Ostatecznie funkcjonariusze wybili szybę w samochodzie. Jednak interwencja odbyła się za późno – dziewczynka zmarła w wyniku przegrzania.

Sidney Deal został aresztowany. Postawiono mu zarzut zaniedbania dziecka, co w konsekwencji doprowadziło do „poważnych obrażeń ciała”. 27-latek utrzymuje jednak, że był przekonany, iż córka zasnęła a nie straciła przytomność.

