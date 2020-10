Kontenery na podejrzanych o zakażenie Polaków. „Szybsza segregacja pacjentów” [FOTO]

Będą zamykać Polaków w kontenerach? Polska Grupa Zbrojeniowa stworzyła „system pomieszczeń” dla podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Ma on usprawnić działanie służby zdrowia, przyspieszając segregację pacjentów.

Portal biznesinfo.pl donosi, że już niebawem pacjenci z podejrzeniem zakażenia koronawirusem będą trafiać do specjalnie zaprojektowanych kontenerów „obserwacyjno-izolacyjnych”.

Na swojej stronie Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała, że przetarg na stworzenie owych kontenerów do segregacji – czy jak kto woli triażu – wygrała należąca do niej firma Zurad. Przetarg obejmuje również „bezpieczny transport pacjentów z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2”.

System składa się z 6 kontenerów. Trafią one do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

„Zaproponowane rozwiązanie umożliwi minimalizację ryzyka transmisji patogenu SARS-CoV-2 na osoby zgłaszające się do szpitala, niezarażone koronawirusem. Chodzi o pacjentów przyjmowanych na wizyty i zabiegi planowe” – informuje PGZ.

– Zaproponowane przez nas rozwiązanie, które wygrało przetarg, nie jest pierwszym służącym do walki z koronawirusem. Nasza firma ma w tym już pewne doświadczenia, jak choćby RobUV służący do dezynfekcji pomieszczeń. Przykładamy wielką wagę do walki z COVID-19, dlatego staramy się oferować rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie służbom zaangażowanym w działania prozdrowotne – podkreślał prezes Zarządu Zurad sp. z.o.o. Adam Jabłoński.

Jednym z podstawowych elementów segregacji ma być wywiad medyczny i test na koronawirusa w jak najkrótszym czasie.

#Zurad dostarczy do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie zespół 6 kontenerów do triażu, co umożliwi minimalizację ryzyka transmisji patogenu SARS-CoV-2 na osoby niezarażone #koronawirus.em #pgz @MZ_GOV_PLhttps://t.co/OViR9B7fVD pic.twitter.com/yCVUboa4GM — Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) October 8, 2020

„W wyposażeniu kontenerów jako opcja będzie możliwa instalacja systemu Lamp UVc do dekontaminacji i dezynfekcji pomieszczeń. Został on opracowany przez spółkę Zurad i jest już stosowany przy robocie RobUV. Za to właśnie rozwiązanie, będące wynikiem wspólnych prac rozwojowych pracowników Politechniki Białostockiej oraz kadry technicznej firmy Zurad, firma otrzymała nagrodę „Defender” na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach” – podkreśla PGZ.

Dodatkowe funkcje kontenerów

W kontenerach dostępne będą także inne „dodatkowe funkcjonalności”. Wśród nich PGZ wylicza:

– montaż systemu wentylacji o właściwej ilości wymian z odzyskiem ciepła;

– bramkę biometryczna z pomiarem temperatury

– system do rozpoznawania i identyfikacji twarzy oraz system do skanowania dokumentów;

– pomieszczenia izolujące pacjenta z podejrzeniem zarażenia SARS CoV-2;

– systemy komunikacji werbalnej – system ma służyć komunikacji z pacjentem przebywającym w kontenerze;

– system termowizyjny w podczerwieni – stale monitorujący ciepłotę ciała osób przebywających w poczekalniach.

Kontenery mogą być także wykorzystywane także w razie klęsk żywiołowych innego typu.

„Modułowość systemu pozwala też na dostosowanie do wymaganej funkcji i potrzeb użytkownika, łatwy transport, montaż, jak i przechowywanie” – podkreślono.

Źródła: biznesinfo.pl/grupapgz.pl