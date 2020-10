Korwin-Mikke: precz z lockdownem, nigdy więcej lockdawnu! Nie zgadzamy się na tego typu eksperymenty [VIDEO]

Konfederacja nie zgadza się na tego typu eksperymenty jak lockdown . Państwa, które przeszły kryzys, ale nie zniszczyły życia społecznego i gospodarki, mają teraz znacznie mniejszą śmiertelność chorych na COVID-19 niż Polska – przekonywał w poniedziałek poseł Janusz Korwin-Mikke.

„Mamy w tej chwili rozmaite wirusy w Polsce, między innymi bardzo szalejący ostatnio koronawirus, który ma tę wadę, że nic o nim nie wiemy. Więc rząd i państwo bardzo się tego akurat wirusa boją. I tego powodu zamykają gospodarkę. My się na to nie zgadzamy” – powiedział poseł Konfederacji podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Prezes Partii KORWiN ocenił, że „państwa, które nie uległy histerii”, takie jak Brazylia, Szwecja, czy Białoruś, „przeszły kryzys, ale mają w tej chwili znacznie mniejszą śmiertelność niż w Polsce”.

„W Brazylii, przy sześć razy liczniejszej ludności, dziennie umiera 155 osób, w Polsce 50 i ponad 50, w Szwecji pięć osób, na Białorusi 5 osób. Ale nie zrobiły żadnego lockdownu, nie niszczyły życia społecznego i gospodarki. Czyli przeszły kryzys i tej chwili już wyszły na prostą. A my niestety brniemy i grozi nam kolejny lockdown” – zaznaczył.

Korwin-Mikke oświadczył, że Konfederacja „nie zgadza się na tego typu eksperymenty”. „Precz z lockdownem, nigdy więcej lockdawnu” – powiedział.

Rzecznik Konfederacji Tomasz Grabarczyk dodał, że partia kieruje ten przekaz „do rządzących, do polityków wszystkich innych partii i do obywateli”. Polityk przyznał, że wirus jest i Konfederacja rozumie związane z nim obawy. „Ale dzisiaj większość Polaków, bardziej niż wirusa boi się tego, co zrobi rząd. Boi się tego, że rząd nałoży kolejne obostrzenia, restrykcje, które ograniczą życie społeczno-gospodarcze” – przekonywał.

Według Grabarczyka, rząd wprowadza obecnie „lockdown bez oficjalnego ogłoszenia”. „Powód jest taki, że oficjalne ogłoszenie lockdownu wiązałoby się także z oficjalnym wprowadzeniem kolejnej tarczy antykryzysowej, jakiejś formuły pomocy, a na to państwa już po prostu nie stać” – przekonywał.

„Rząd Mateusza Morawieckiego, zamiast ułatwiać sytuację polskim przedsiębiorstwom, polskim pracownikom, zamiast obniżać podatki, zamiast o redukować biurokrację, to niestety, ale planuje nałożenie kolejnych nowych obciążeń” – podkreślił.

Zaproszenie przez premiera przedstawicieli opozycji na wtorkową telekonferencję ws. pandemii, pokazuje według Grabarczyka, że „sam nie posiada żadnej strategii i ‚tonący brzytwy się chwyta’ „.

„Dlatego liczymy, że złapie się pan Mateusz Morawiecki na pomysły Konfederacji, aby nie ograniczać polskiej gospodarki, nie wprowadzać lockdownu, tylko ułatwiać życie obywatelom polskim, pracownikom polskim i przedsiębiorcom. To jest sposób na to, by Polacy nie żyli w strachu przed tym, co zgotuje im w następnych dniach obecny rząd” – oświadczył Tomasz Grabarczyk.

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 12 tys. 345 nowych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformowało w niedzielę wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia. Stwierdzono także 290 nowych przypadków śmiertelnych.

W Szwecji odnotowano w piątek największy od końca czerwca dobowy przyrost zakażeń SARS-CoV-2 – o 919 przypadków. Wiele ognisk koronawirusa wykryto w środowiskach akademickich, a ich źródłem były studenckie imprezy.

