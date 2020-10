Prezydent Meksyku żąda przeprosin po 500 latach za „okrucieństwa” hiszpańskie

Andrés Manuel López Obrador zabrał głos z okazji obchodów 200-lecia niepodległości Meksyku, zaplanowanych na 2021 r. Szef rządu meksykańskiego bardziej stanowczo, niż kiedykolwiek, domaga się publicznych przeprosin od papieża, Korony i hiszpańskiego rządu za „najbardziej haniebne okrucieństwa” popełnione podczas hiszpańskiego podboju w 1521 r.

Jego żona Beatriz Gutiérrez, podróżująca po Włoszech, dostarczyła ten list do Watykanu. Sam Andrés Manuel López Obrador, zresztą wnuk Hiszpana, powiedział, że ludy tubylcze „zasługują na wspaniałomyślną postawę, ale także na szczere zobowiązanie, że żaden akt braku szacunku dla innych wierzeń i kultur nigdy nie będzie już możliwy i popełniony.”

Mexico President Andres Manuel Lopez Obrador asked Pope Francis in a letter released Saturday for an apology for the Catholic Church's role in the oppression of indigenous people in the Spanish conquest 500 years ago. pic.twitter.com/5k1Q6bmwGt

— Tony News Network (@TNN_PH) October 11, 2020