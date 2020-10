WHO zmienia zdanie. „Przestańcie używać lockdownu”

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie uważa już za zasadne, aby w walce z koronawirusem stosować lockdown. Doktor David Nabarro zaapelował do światowych rządów, aby przestali „używać blokad jako podstawowej metody kontroli” koronawirusa.

To konkretna zmiana stanowiska WHO. Jeszcze w okresie zimowo-wiosennym jej przedstawiciele twierdzili, że zamykanie gospodarek jest najlepszym rozwiązaniem, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.

Dr Nabarro z WHO w wywiadzie dla „The Spectator” stwierdził, że jedyny wymierny efekt, jaki osiągnięto dzięki światowemu lockdownowi, to pogłębienie się biedy. Zauważył też, że nie da się oszacować, ile istnień ludzkich udało się uratować wprowadzając blokady.

– Blokady mają tylko jedną konsekwencję, której nigdy nie wolno bagatelizować. Sprawiają, że ​​biedni ludzie stają się jeszcze biedniejsi – powiedział.

– W Światowej Organizacji Zdrowia nie rekomendujemy blokad jako głównego środka kontroli tego wirusa – kontynuował.

– Uważamy, że jedyne przypadki, w których blokada jest uzasadniona, to zyskanie czasu na reorganizację, przegrupowanie, przywrócenie równowagi zasobów, ochronę wyczerpanych pracowników służby zdrowia. W zasadzie jednak wolelibyśmy tego nie robić – zaakcentował.

Dr Nanarro wskazał kilka skutków globalnych, jakie przyniósł lockdown. Potwierdził to, o czym wielu ekspertów alarmowało od samego początku, czyli wskazał na katastrofalne następstwa ekonomiczne.

– Wystarczy spojrzeć na to, co stało się z branżą turystyczną. Na przykład na Karaibach lub na Pacyfiku. Ludzie nie biorą urlopów, nie wyjeżdżają. Zobaczcie, co się stało z drobnymi rolnikami na całym świecie. Zobaczcie, co się dzieje z poziomem ubóstwa. Prognozy mówią, że w przyszłym roku możemy mieć podwojenie ubóstwa na świecie. Możemy mieć co najmniej dwa razy więcej niedożywionych dzieci – kontynuował.

Przedstawiciel WHO zaapelował natomiast, aby rządy na całym świecie współpracowały ze sobą i dzieliły się doświadczeniami.

– Gorąco apelujemy do wszystkich światowych liderów: przestańcie używać blokady jako podstawowej metody kontroli. Opracujcie lepsze systemy do tego. Pracujcie razem i uczcie się od siebie nawzajem – zakończył dr Nabarro.