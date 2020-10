Korwin-Mikke na proteście rolników. „Faszyści odbierają nam dzieci, zwierzęta, odbierają nam wszystko”

– Ja jestem z partii, która głosowała „za” Wami, a „przeciwko” piątce Kaczyńskiego. Większość tych, co tam siedzą, to Wy wyście wybrali. Mam nadzieję, że się zreflektujecie na przyszłość – mówił Korwin-Mikke, podczas protestu rolników.

W Warszawie od godziny 10 trwa protest rolników. Protestujący przeszli z Placu Zawiszy pod Sejm, gdzie przemawiali obecni na manifestacji politycy, przede wszystkim Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji.

Przemawiający na manifestacji Korwin-Mikke podkreślił, że nie staje w obronie interesu rolników, czy jakiekolwiek innej branży, ale w obronie normalności. – Nasza partia głosuje za Wami, bo to wynika z jej programu. Chcemy wrócić do normalności – przekonywał Korwin-Mikke.

– W normalnym kraju nie ma praw zwierząt, zwierzęta należą do właściciela. To jest normalność – mówił prezes partii KORWiN, a tłum bił po tych słowach brawo. – Mamy obecnie eko-faszystów, którzy chcą nam odebrać to prawo, oni uważają, że reprezentują nasze zwierzęta.

Korwin-Mikke przekonywał, że współcześni faszyści (w tym eko-faszyści – red.) to grupa, która blokuje budowy autostrad dla łapówek, podobnie teraz mają żądać łapówek od rolników, szantażując ich blokowaniem działalności czy zgłaszaniem rzekomego złego traktowania zwierząt.

– To nie tylko chodzi o zwierzęta. Odbierają nam dzieci, zwierzęta, odbierają nam wszystko. To oni chcą rządzić naszymi dziećmi naszymi zwierzętami, a one należą do nas. Ja Was proszę: popierajcie nas w walce o powrót do normalności – podsumował Korwin-Mikke.

Na koniec swego wystąpienia, wspólnie z zebranymi skandował: Wolność, Własność, Sprawiedliwość.