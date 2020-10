Mocne starcie polityków PiS o „Piątkę dla zwierząt”. Jackowski vs. Buda: „Proszę nie chować się za panią marszałek Witek”

Dzisiaj Senat pracował nad zgłoszonymi przez PiS poprawkami do własnego projektu ustawy antyhodowlanej, zwanej też „Piątką dla zwierząt”. Senator PiS Jan Maria Jackowski bezlitośnie przepytywał partyjnego kolegę i wiceministra funduszy i polityki regionalnej, Waldemara Budę, który reprezentował wnioskodawców projektu.

Senator Jan Maria Jackowski nie miał litości dla posła PiS Waldemara Budy.

– Procedujemy ustawę, która nie ma takiej notyfikacji UE, a mieć powinna. Moje pytanie: Czy wnioskodawcy nie mieli tego w świadomości, że trzeba to uzyskać? A jeśli tak, to trzeba powiedzieć i się przyznać – mówił Jackowski.

Procedura notyfikacji jest bowiem wymagana w przypadku przepisów technicznych regulowanych prawem unijnym. Jeśli zostałyby przyjęte bez notyfikacji, wówczas dawałoby to pole do podważania ich w sądach.

– Chodzi o to, że Piątka dla zwierząt zmienia pewne przepisy techniczne regulowane unijnym prawem, co może mieć wpływ na rynek wewnętrzny. (…). Przepisy zgodne z unijnym prawem muszą bowiem być notyfikowane – m.in. po to, by przedsiębiorcy z innych unijnych krajów nie byli zaskakiwani zmianami regulacji – wyjaśniała wcześniej Katarzyna Szymańska-Borginon z RFM FM.

„To nie jest kwestia projektodawców”

Buda odparł, że senator jest „doświadczonym parlamentarzystą” i na pewno zna rozporządzenie mówiące o notyfikacji.

– To nie kwestią projektodawców jest kwestia notyfikacji – stwierdził.

– To jest kwestia po pierwsze marszałka, który kieruje i procedurę (notyfikacji – red.) rozpoczyna. Z mojej wiedzy, którą posiadam, jest taka, że pani marszałek (Elżbieta Witek – red.) taką procedurę wszczęła – dodał. Zapewniał również, że jest przekonany, iż proces notyfikacyjny zakończy się pozytywnie.

Senator Jackowski na tym jednak nie poprzestał.

– Panie pośle, proszę mnie nie pouczać, bo tutaj zadałem pytanie i oczekuję odpowiedzi, a nie jakichś złośliwości z pana strony. Pan jest w takiej roli, pan jest w Senacie RP. Mam pytanie takie: Czy notyfikacja jest, czy jej nie ma. I czy powinna być, jak my procedujemy, czy nie. Proste, krótkie odpowiedzi: Tak lub nie – powiedział.

Buda odparł, że „z tego, co wie, procedura notyfikacyjna trwa”.

– Ja się pytałem konkretnie, to jest, czy jej nie ma (notyfikacji), a pan mówi, że to nie jest problem wnioskodawców. (…). Pan, jako przedstawiciel wnioskodawców, powinien się tym zainteresować, czy ta procedura została dopełniona, czy nie. A nie chować się za panią marszałek Witek, bo to nieelegancko – skwitował Jackowski.

Senator ostatecznie nie otrzymał jednoznacznej odpowiedzi.

– Pan jest niekompetentny, bo pan nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie: Jest notyfikacja czy jej nie ma – skwitował. Jan Maria Jackowski wyraził także „zaniepokojenie” stanem wiedzy przedstawiciela wnioskodawców.

Autopoprawki PiS

„Piątka dla zwierząt” zakłada m.in. wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego na eksport. PiS wniósł jednak do własnego antyhodowlanego projektu poprawkę znoszącą zakaz uboju rytualnego – ale wyłącznie drobiu. Wydłużony (de facto o miesiąc) miałby też zostać czas wejścia w życie szkodliwych dla polskiego rolnictwa przepisów.

Źródła: wprost.pl/RMF FM/nczas.com