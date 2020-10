Molestowanie i rasizm w Amazon? Afera wokół Twitcha

Pracownicy Amazon Twitch oskarżają kierownictwo o przyzwalanie na nadużycia seksualne i rasizm. Amazon broni się, że to sprawy sprzed lat.

Dziennikarze GamesIndustry.biz przeprowadzili śledztwo w sprawie portalu Twitch. To największa na świecie platforma streamingowa od kilku lat należąca do Amazon.

Śledztwo dziennikarskie zaczęło się od jednego sygnalisty, a ostatecznie porozmawiano z kilkunastoma pracownikami (w tym byłymi) Twitcha. Część rozmówców twierdziła, że nie była świadkami takich zachowań, inni potwierdzili, że dochodziło do nadużyć seksualnych, mizogini oraz rasizmu.

Do ekscesów miało dochodzić nie tylko w cztery oczy, ale również na imprezach firmowych. Mało tego, niektórzy pracownicy zeznali, że do skandali dochodziło już po zakupie Twitcha przez Amazon w 2014 roku.

– Twitch wielokrotnie bagatelizował doniesienia o seksualnych, werbalnych i fizycznych nadużyciach, czy rasizmie. I to nie tylko moje doniesienia. Te problemy działy się w biurze, na imprezach, na spotkaniach i za zamkniętymi drzwiami. To był prawdziwy problem, którego nie dało się uniknąć. Słyszeliśmy o tym na korytarzach, widzieliśmy to przy naszych biurkach. Z tym się nie kryto i w pewnym momencie to była część pracy – powiedział jeden z pracowników.

Jedna pracowniczka miała zostać opluta i zwyzywana. Jej przełożony w reakcji na skargę miał się spytać „Co zrobiłaś, że sobie na to zasłużyłaś?”.

– Wszelkie doniesienia takiej natury traktujemy bardzo poważnie, niezależnie o tego, czy chodzi o wewnętrzne sprawy firmy, czy o działalność w naszym serwisie. Pracujemy szybko i mocno, żeby przyjrzeć się tym zarzutom blisko i sobie z nimi poradzić. Jakiekolwiek inne sugestie są krzywdzące dla naszej kultury, liderów oraz wartości. Wiele z tych zarzutów pochodzi sprzed kilku lat, w ciągu których udało nam się wprowadzić nowe sposoby na chronienie i wspieranie naszych pracowników. To jest pole, w które nadal będziemy mocno inwestowali czas i pieniądze – oświadczył Twitch.

