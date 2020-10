Policja z nielegalnym sprzętem na proteście rolników?!

W Warszawie od samego rana przeciwko „piątce dla zwierząt” protestują polscy rolnicy. W obawie przed tysiącami rozgoryczonych chłopów władza posłała do pilnowania porządku tysiąc policjantów, helikopter, armatki wodne i sprzęt, którego zgodnie z prawem nie może użyć! Mowa o systemie LRAD.

Long Range Acoustic Device to urządzenie akustyczne dalekiego zasięgu. Jest to bardzo skuteczny system do rozganiania demonstracji i zamieszek. Jego zastosowanie daje natychmiastowy efekt, a uczestnicy protestów rozbiegają się w popłochu. Zasięg operacyjny wynosi 650 m., ale działa w promieniu 2 km. Sprzęt został zakupiony 2010 roku.

Co ciekawe zakup tych urządzeń nie jest uzasadniony, bo polskie prawo zabrania wykorzystywania LRAD-ów. Inwestycję Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie, właśnie dlatego, że stosowanie wysokich częstotliwości nie jest dozwolonym w Polsce środkiem przymusu bezpośredniego. Mimo to, urządzenia pojawiły się na proteście rolników.

„Do czego jest potrzebny Policji system LRAD na proteście rolników? Neutralna mina to urządzenie wytwarzające dźwięk o bardzo wysokiej głośności, wywołujący u odbiorcy nieprzyjemną reakcję i wpływający na jego zachowanie” – czytamy na twitterowym koncie Świat Rolnika.

Czy policja użyje w razie potrzeby nielegalnego sprzętu? Okazuje się, że nie, bo jego ogłuszająca funkcja została zdezaktywowana. Teraz LRAD pełni wyłącznie funkcję wielkiego głośnika, z którego można nadawać komunikaty.

