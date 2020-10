Prezes MPK grozi pasażerom bez maseczki. „Przechodzimy do używania siły”

Skandaliczne słowa prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu. Krzysztof Balawejder zapowiedział zatrzymywanie autobusów, jeśli choć jedna osoba nie będzie miała maseczki. – Przechodzimy do używania siły – zagroził pasażerom.

Walka z mniemaną pandemią koronawirusa, który według WHO nie jest wiele bardziej śmiertelny od grypy, wkracza w Polsce w nową fazę. Coraz częściej widzimy agresję wobec osób, które nie godzą się na absurdalny nakaz zakładania maseczek.

Policja zaczęła już ganiać Polaków za brak maseczki, w innych miejscach powalać starszych ludzi, którzy nie stosują się do nielegalnych obowiązków na ulicę. Do stosowania przemocy ma dochodzić także w autobusach komunikacji miejskiej we Wrocławiu.

„Przechodzimy do używania siły”

– Spotykamy się z państwem po to, żeby powiedzieć stanowcze „nie” wszystkim baranom w komunikacji miejskiej bez maseczki. Polacy są cudownym narodem, mamy wspaniałe cechy. Ale dziś nie ma czasu na ułańską fantazję, tylko na solidarność – przekazał w komunikacie Balawejder.

– Wyrazem naszej solidarności, współczesnego patriotyzmu jest noszenie maseczek. Proszę, apeluję i błagam o to. Czasem już dość słów. Dlatego od dziś przechodzimy do używania siły – zagroził niepokornym pasażerom szef MPK.

Balawejder zapowiedział również, że kierowcy będą zatrzymywać autobusy, jeżeli choćby jeden pasażer nie będzie maseczki. W przypadku „klientów awanturujących się” wzywana ma być policja.

Jednocześnie warto przypomnieć, że zdaniem wielu prawników nakaz noszenia maseczek nie ma odpowiedniej postawy prawnej, a więc policja nie powinna reagować. W przypadku próby wlepienia mandatu, polecamy odmawiać jego przyjęcia i obrony swych praw przed sądem.

Źródło: miejscawewroclawiu.pl/nczas.com