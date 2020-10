Prof. Gut UJAWNIA rozgrywki za kulisami koronawirusa. Epidemia nie skończy się NIGDY!? [VIDEO]

Prof. Włodzimierz Gut w wywiadzie dla telewizji „Super Expressu” odniósł się do kwestii walki z koronawirusem. Zdaniem wirusologa świat mógłby go pokonać, ale nie jest to w interesie wielu osób.

Prowadząca program Kamila Biedrzycka zapytała wirusologa o to, kiedy świat poradzi sobie z pandemią koronawirusa. – Z punktu widzenia tzw. myślenia zdroworozsądkowego mógłby to zrobić – zaczął prof. Gut. I dodał:

Z punktu widzenia rozgrywek, które są przy okazji prowadzone nigdy.

Prowadząca Biedrzycka dopytywała o jakich interesach profesor mówi. – W momencie, kiedy zaczynają się próby przechwytywania szczepionki, prób monopolizacji przez poszczególne kraje, rozproszenia właściwie wszystkich działań, jak tylko się da. No i konieczności utrzymania pewnej liczby zachorowań chociażby po to, że by swoje szczepionki rozpropagować, nie wierzę, że świat sobie poradzi.

– Nie jest to wynik straszliwego wirusa, tylko przyjętych egoistycznych interesów poszczególnych państw – wyjaśnił prof. Gut. Dziennikarka „Super Expressu” zauważyła, iż istnienie wirusa i utrzymywanie w społeczeństwie przekonania o zagrożeniu jest w interesie firm farmaceutycznych.

– Między innymi, ale nie tylko (…) Koronawirus daje bardzo szerokie możliwości, od możliwości protestu do możliwości zamykania (lockdownu – red.), zależy w czyje ręce wpadnie pomysł – dodał prof. Gut.