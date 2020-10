Przedstawiciele Konfederacji na proteście rolników. Mocny głos Krzysztofa Bosaka [VIDEO]

Zgromadziło się wiele tysięcy osób, palą się czasem race, czasem świece dymne – relacjonował z okolic pl. Zawiszy w Warszawie poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

Jest dużo policji, funkcjonariusze próbują utrzymać ludzi na chodnikach i nie wpuścić na pl. Zawiszy – zaczął nagrywanie filmiku.

Część autokarów, która jechała jest zatrzymywana. My sami mieliśmy problem – bo jechaliśmy ze Skierniewic – musieliśmy ostatnie kilkaset metrów dojść – opowiadał.

– Jest dużo ludzi, jest spokojnie, dobra atmosfera – zaznaczył.

Przypomniał, że ludzie protestują przeciwko niesprawiedliwemu prawu o likwidacji dochodowych branż polskiej gospodarki i próbie obciążenia tym wszystkim społeczeństwa.

– Nie ma na to naszej zgody – powiedział i zaznaczył, że tym razem do szkodliwej dla Polski zmiany nikt rządu nie zmusza, a jest to inicjatywa „niemądrych i szkodliwych polityków”.