Renata Beger miażdży polityków PiS. „W życiu nie przepracowali ani jednego dnia”

Na proteście rolników w Warszawie przeciwko „piątce dla zwierząt” pojawiła się była posłanka Samoobrony Renata Beger. – Komu zależy to ja nie wiem – stwierdziła w rozmowie z telewizją „wRealu24”.

A co sądzi o samej nowelizacji ustawy była parlamentarzystka? – To jest kpina z polskich rolników. Takiego bubla to ja w życiu nie widziałam. Jak można dać napisać taką ustawę ludziom, które w życiu nie przepracowali ani jednego dnia. Po studiach poszli do polityki i teraz polityków wielkich udają – mówiła rozgoryczona.

Jaki ma pomysł na wyjście z tej sytuacji? – Najlepszym wyjściem byłoby wycofać tą ustawę, usiąść z rolnikami i napisać od nowa minimum trzy ustawy. Dotyczącą zwierząt hodowlanych, zwierząt tych „milusińskich” – psy, koty i inne oraz dotyczącą kontroli – wymieniała.

– Jaką inspekcję chcą oni powoływać? Przecież my mamy inspekcję. Jest Inspekcja Weterynaryjna, która powinna dostać więcej pieniędzy, więcej możliwości jeszcze. Niech przychodzą do nas w dzień i w nocy niech nas kontrolują. A kto w tej inspekcji będzie, którą chcą powołać? Animalsi?! – pytała rozgoryczona była parlamentarzystka.

Zaznaczyła, że obecny minister rolnictwa sprzyja tzw. animalsom i będzie formował z nich inspekcję pod „piątkę dla zwierzą”. – To ja się pytam po co jest weterynaria? To że do nowej inspekcji dodadzą, że państwowa, to nie znaczy, że będzie fachowa – zaznaczyła.

Dalej tłumaczyła, że ustawa uderza absolutnie w każdego obywatela. – Dotyczy to wszystkich. Począwszy od rolnika, który ma być zniszczony, skończywszy na konsumencie. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy przestaną istnieć hodowle futerkowe, które są naturalnym utylizatorem odpadów po ubojowych, to wówczas ludzie, konsumenci i klienci będą musieli zapłacić wyższe pieniądze za drób, dlatego, że utylizacja będzie się dobywała na Zachodzie – poinformowała.