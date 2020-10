Rząd OSZALAŁ! Kolejne obostrzenia w Polsce. Znamy datę

Lockodwn 2.0 krok po roku realizowany jest przez rządzących. – Kolejne obostrzenia w czwartek – zapowiedział wiceminister Piotr Gliński w rozmowie z RMF FM. Więcej informacji wkrótce.

W trakcie wywiadu na antenie RMF FM Piotr Gliński zapowiedział kolejne obostrzenia, choć nie zdradził co planuje rząd, a raczej wskazywał na obszary, w których zmian nie będzie. Odniósł się między innymi do kwestii kin i teatrów.

– Jesteśmy w sytuacji pandemii, sytuacja jest poważna. Nawet wczoraj dzwoniłem do GIS – czy można zwiększyć ewentualnie ten procent. Nie. Specjaliści powiedzieli, że to jest absolutnie niemożliwe – powiedział Gliński.

Wicepremier zapowiedział także, że rząd nie planuje zamykania szkół, obecnie mniej niż 2 procent placówek pracuje w trybie zdalnym lub mieszanym. Także o wejście na cmentarze 1 listopada mamy być spokojni, choć gdy rząd mówi, że czegoś nie zamknie, zazwyczaj robi na odwrót.

Nie wiadomo do końca co z lasami. – Zamknięcie lasów w czasie lockdownu wiosennego? Nie polegało na tym, że nie chcieliśmy wpuszczać ludzi. Nie chcieliśmy, żeby ludzie gromadzili się w transporcie. Wszystko zamknięte, a lasy otwarte – to wszyscy polecą na te lasy – powiedział Gliński.