Wojciech Cejrowski: „Nie noszę maseczki. Wybieram wolność” [WIDEO]

Wojciech Cejrowski w najnowszym odcinku „Studio Dziki Zachód” odniósł się do sprawy obowiązkowych maseczek, które obecnie rozpalają polską opinię publiczną. Jak powiedział maseczki nie nosi i nie ma zamiaru.

Podróżnik podkreślił, iż nie godzi się z powszechnie używanym słowem maseczka. – To urządzenie degraduje człowieka, odbiera mu uśmiech, mimikę twarzy. Wiele jest też znaków zapytania, czemu to ma służyć. Zdrabnianie, to tak jakby zdrabniać „kajdaneczki Panu założymy” – zaczął Cejrowski.

Nieskuteczne maseczki

Wojciech Cejrowski odniósł się także do kwestii skuteczności noszenia maseczek. – Maska nie chroni przed koronawirusem – stwierdził Cejrowski i przywołał swą rozmowę z lekarzem. Oprócz tego, iż maseczki nie pomagają, to jeszcze szkodzą, o czym pisał dr Zbigniew Martyka.

– JEŚLI NOSIMY MASECZKI TO NIE MAMY WIĘKSZEGO WPŁYWU NA OCHRONĘ INNYCH PRZED ZAKAŻENIEM, A W DODATKU SZKODZIMY WŁASNEMU ZDROWIU. Nasuwa się wniosek, że jesteśmy okłamywani i zmuszani do działań mogących pogarszać nasz stan zdrowia – pisał dr Zbigniew Martyka.

Nielegalne maseczki

Krzysztof Skowroński zapytał Wojciecha Cejrowskiego, czy ten chodzi w maseczce. – Nie – uciął krótki podróżnik. Jak dodał ma odpowiednie zwolnienie, ale nie „musi mieć i nie ma zamiaru pokazywać, bo sposób wprowadzenia tego nakazu jest bezprawny”.

– Nie można ludzi karać zdrowych a priori, podejrzewając ich, że roznoszą (wirusa – red.), najpierw trzeba mi udowodnić, że roznoszę – mówił Cejrowski. Przypomnijmy, że zdaniem prawników mandaty za brak maseczki nie mają odpowiedniej podstawy prawnej, a więc nie należy ich przyjmować.

Cejrowski w dalszej części programu dodał, że inna sytuacja dotyczy prywatnych sklepów, które mogą sobie ustanawiać przepisy. – Ja mogę w swoim sklepie powiedzieć, że ma Pan założyć maseczkę, albo ja Pana nie wpuszczę – wskazywał podróżnik.

Wybieram wolność

– Ja wybieram zawsze wolność, bo ku wolności nas Pan Bóg stworzył. Nie chcę, żeby rząd zarządzał mną. Naród ma zarządzać rządem, a nie rząd narodem. Kiedy rząd zarządza narodem, to to jest dyktatura i tyrania i tego my libertarianie nie chcemy – powiedział Cejrowski.