Ciastka o smaku… LGBT. Oreo wprowadza limitowaną, tęczową wersje swoich słodyczy

To już prawdziwe kuriozum. Producent ciastek Oreo wypuści specjalną tęczową wersję swoich słodyczy – ku czci LGBT.

Oreo wypuści limitowaną wersję swoich kultowych markiz w tęczowych kolorach. Jest to wspólna inicjatywa Mondelēz International, producenta słodyczy, a także organizacji PLAG (największe amerykańskiej organizacji przyjaciół LGBT).

Choć tęczowe ciastka zostaną wypuszczono po to, by niby walczyć o równość dla wszystkich, to nie dla wszystkich będą równo dostępne.

Aby zakupić Oreo LGBT będzie trzeba w mediach społecznościowych zamieścić zdjęcie z opisem, który określi, jak ważna dla danej osoby jest współpraca na rzecz walki z nierównościami.

Nie wiadomo jaki smaki będą miały ciasteczka.

Źródło: CNN