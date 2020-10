Hazardowa gra Kościoła? Watykan postawił 528 mln euro z darowizny dla biednych i WYGRAŁ

Watykan zainwestował pieniądze zbierane z datków dla ubogich w CDS-y – instrumenty pochodne, traktowane przez wielu finansistów jak hazard.

W 2015 roku Watykan przeznaczył 528 mln euro pochodzących z darowizn dla biednych na obligacje strukturyzowane zawierające CDS-y w ramach zakładu, że Hertz nie spłaci swoich długów do kwietnia 2020 r.

Warto tu dodać, że 3 lata później papież Franciszek krytykował takie zachowania mówiąc, że swapy ryzyka kredytowego „zachęcają do rozwoju finansów przypadkowych i gier hazardowych stawiających na porażkę innych, co jest nie do przyjęcia z etycznego punktu widzenia”.

Tak, czy inaczej Stolica Apostolska miał dobre wyczucie rynku, bo Hertz upadł i tym samym Watykan wygrał pomnażając zainwestowane pieniądze.

Co ciekawe ojciec tego sukcesu – ks. Giovanni Angelo Becciu – w ubiegłym miesiącu został pozbawiony przez papieża praw kardynała. Sam Becciu kierowane wobec niego oskarżenia określił jako dotyczące „sprzeniewierzenia”.

Źródło: Financial Times