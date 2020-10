Kulesza załamany po spotkaniu z Morawieckim i jego ludźmi. „Państwo z dykty. To rozemocjonowani i nieodpowiedzialni biurokraci”

„Ze spotkania wyłania się obraz państwa z dykty kierowanego przez nieodpowiedzialnych, rozemocjonowanych i niekompetentnych biurokratów z przypadku, niewyposażonych w zdolność jakiegokolwiek strategicznego myślenia, analizowania i planowania” – podsumował Kulsza. Spotkanie został przeprowadzone w formie zdalnej.

Premier Mateusz Morawiecki: „Podstawą prawną jest ustawa z marca, a jeśli nie do wszystkich działań mamy podstawę prawną to na następne posiedzenie Sejmu przygotujemy nową ustawę.”

Szef KPRM Michał Dworczyk: „Jako że jest to kwestionowane przez polityków i prawników to zostanie to zmienione w ustawie. Projekt jest już gotowy.”