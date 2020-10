Mistrz i rekordzista świata w pływaniu zawieszony za zdradzanie żony

Daiya Seto, aktualny mistrz i rekordzista świata w pływaniu, został do końca roku zawieszony przez japońską federację. Przyłapano go na zdradzaniu żony.

Skandal obyczajowy z udziałem Seto i całej olimpijskiej kadry w pływaniu wybuchł pod koniec września. Okazało się, że sportowcy pomiędzy treningami na zgrupowaniu wymykają się na schadzki z paniami do towarzystwa. Płacili za godziny.

Tygodnik „Shukan Shincho” udowodnił, że multimedalista imprez mistrzowskich i kapitan reprezentacji Seto także wymykał się z hotelu, by spotykać się z kobietą. Tą nie była jednak jego żona.

Japonia szeroko komentowała zdradę Seto. Szczególnie, że mistrz świata kreował się na człowieka rodzinnego, który prywatne życie poświęca żonie i córkom. Wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych mają bez liku.

Zawodnik przyznał się publicznie do zdrady, posypał głowę popiołem, obiecał poprawę i oddał się do dyspozycji związku. Gwiazdor japońskiego sportu stracił już kontrakt sponsorski z liniami lotniczymi All Nippon.

Teraz został także zawieszony przez Japońską Federację Pływacką. Działacze stwierdzili, że 26-latek naruszył standardy etyczne, jakimi powinni kierować się olimpijczycy.

Kara ma jednak wymiar symboliczny. Seto nie będzie mógł brać udziału w żadnych oficjalnych zawodach do końca roku. Te i tak z powodu koronawirusa odbywają się znacznie rzadziej. Występ na przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio nie jest zagrożony.

Seto to aktualny mistrz świata w pływaniu na 200 i 400 metrów stylem zmiennym. Łącznie z basenem krótkim w swoim dorobku ma 9 złotych, 4 srebrne i 6 brązowych medali na MŚ. Na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku wywalczył brąz na 400 metrów stylem zmiennym.