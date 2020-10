UOKiK przetestował proszki do prania. Wygrał niemiecki

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął na celownik proszki do prania w Polsce. Z wyników badania wiadomo, który jest najlepszy.

UOKiK postanowił sprawdzić czy producenci proszków do prania nie oszukują klientów. W ten sposób powstał raport… a jednocześnie ranking proszków do tkanin kolorowych w Polsce.

Urzędnicy zapowiedzieli, że docelowo sprawdzą również inne rodzaje substancji do prania. Możemy zatem spodziewać się również testu proszków do tkanin białych oraz kapsułek do prania.

– Prawo do rzetelnej informacji jest jednym z podstawowych praw konsumenckich. Chcemy ułatwić konsumentowi wybór, dostarczyć informacje o jakości produktów i wspierać świadome decyzje zakupowe. Po raz pierwszy prezentujemy wyniki badania konsumenckiego sprawdzającego jakość 10 proszków do prania tkanin kolorowych. Tym samym, w ramach naszych działań edukacyjnych, rozpoczynamy testowanie różnych produktów codziennego użytku – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

– Do badań wytypowaliśmy 10 proszków do koloru na podstawie rozeznania rynku, które przeprowadziła Inspekcja Handlowa. Proszki kupowaliśmy w sklepach sieciowych, lokalnych i dyskontach. Badania wykonali pracownicy akredytowanego laboratorium UOKiK w Łodzi. Trwały one od sierpnia do września. Proszki przeszły w sumie 290 testów, podczas których uzyskaliśmy 7 450 różnych wyników cząstkowych – wskazał UOKiK.

Urzędnicy poinformowali, że w każdym przypadku zastosowano jednakowe warunki prania, czyli taką samą masę wsadu, jednakowo przygotowaną wodę, taką samą temperaturę i czas prania. Natomiast pranie wykonywano w tej samej pralnicy.

Testowane proszki to: Ariel, Bryza Lanza, E Active-6, E kolorowe i ciemne, Filip, Persil, Rex, Surf i Vizir.

Wyniki potwierdziły, że wszystkie przebadane detergenty nie powodowały utraty intensywności barw. Jednak proszki w różny sposób chroniły jasne kolory przed zabarwieniem innymi barwami.

Najskuteczniej robił to Persil Color i Rex, natomiast najsłabiej Ariel.

W podsumowaniu, gdzie uwzględniono stosunek jakości do ceny, najwięcej punktów (5 na 5) zdobyły proszki: Bryza Lanza, Dosia i Persil. 4 na 5 uzyskały Filip i Rex.

2 na 5 dostały E kolorowe i ciemne oraz Vizir. Najgorzej oceniono Ariel, E Active-6 i Surf.

Najdroższe jedno pranie było w proszku Ariel. Kosztowało ono 89 groszy. Najtańsze w Dosi – 35 groszy.

Ostatecznie najlepszy wynik (jakość) otrzymał Persil.

Źródło: Bezprawnik / UOKiK