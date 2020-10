98-latek pokonał koronawirusa. Pan Józef nie jest najstarszym „ozdrowieńcem”

Choć osoby starsze rzeczywiście są w grupie podwyższonego ryzyka ciężkim przebiegiem Covid-19, to zakażenie bynajmniej nie jest dla nich wyrokiem. Przekonał się o tym 98-letni pan Józef, który pokonał chorobę.

98-letni ozdrowieniec okazał się dziadkiem radego PiS z Torunia. Pan Józef do głowa rodziny Jakubaszków.

„Nasz dziadek Józef, senior rodu Jakubaszków, wygrał walkę z koronawirusem! Okazuje się, że w wieku 98 lat jest jednym z najstarszych mężczyzn w Polsce, który pokonał COVID-19! Dziękuję lekarzom👨‍⚕️i pielęgniarkom👩‍⚕️z Wojewódzki Szpital Zakaźny Torun za poświęcenie i doskonałą opiekę medyczną. 🙂 Wszystkim chorym mówię… Bądź jak Józef! Nigdy się nie poddawaj!” – napisał na FB radny Michał Jakubaszek nazywając pana Józefa „dziadkiem z żelaza”.

– Dziadek przebywał w Ośrodku Wsparcia Samarytanin w Toruniu. Tam doszło do zarażenia podopiecznych – powiedział Onetowi toruński radny. – Dziadek na początku nie miał żadnych objawów. Później pojawiła się u niego gorączka, a następnie przestał przyjmować jakiekolwiek posiłki. Jego stan wciąż się pogarszał, więc zapadła decyzja, aby zabrać go do szpitala. Spędził tam około trzech tygodni. Jego stan był ciężki, ale się poprawiał – opowiedział.

Pan Józef trafia na listę wiekowych ozdrowieńców, ale żadnego rekordu nie pobił. Starsi ozdrowieńcy to m.in. 00-letni Stanisław Bigos wyleczony w warszawskim szpitalu MSWiA, 103-letnia pensjonariuszka z Domu Spokojnej Starości w Kościeliskach, 113-letnia Maria Branyas z Hiszpanii, czy 102-letnia Italica Grondone z Włoch.

Źródło: Onet, Fakt, FB