Co rząd mógł zrobić przez pół roku w oczekiwaniu na „drugą falę”? Lekarz stworzył długą listę

Rząd zapewnia, że świetnie radzi sobie z epidemią. Zdaniem Jacka Sasina wszelkim ewentualnym niepowodzeniom na tym polu winni są lekarze. Tymczasem pracujący z pacjentami chorymi na COVID-19 lekarz rezydent wylicza, co można było zrobić przez ostatnie pół roku.

„Przez pół roku można było:

1. Sprawdzić przygotowanie 85 oddziałów zakaźnych w PL. Ile mają personelu, łóżek, tlenu w ścianach, dostęp do tk itd.

2. Wytypować oddziały które zostaną przerobione w covid w przypadku braku łóżek w oddziałach zakaźnych. Sprawdzić, ile mają personelu, jak instalacja tlenowa, ile można wstawić covidowych łóżek.

3. Zrobić listę osoboetatów personelu szpitali i poradni (głównie klinik gdzie jest po 30 rezydentów) by wiedzieć skąd czerpać w razie czego wsparcie” – wyliczał Jakub Kosikowski.

Zdaniem medyka, w razie potrzeby wskazanych w punkcie 3. lekarzy, pielęgniarki, czy ratowników, można byłoby kierować do walki z COVID-19, tam gdzie brakuje personelu. Z koeli w ich miejsce mieliby przyjść pracownicy, którzy nie mogą być skierowani do walki z koronawirusem – chorzy, po 60. roku życia, czy matki małych dzieci.

„6. Stworzyć oddzielny system ratownictwa i koordynacji dla covid i niecovid, wyznaczyć szpitale i SORy czyste i brudne żeby pacjenci sie nie mieszali, a jedni i drudzy otrzymywali pomoc w razie potrzeby.

7. Stworzyć sprawny logistycznie, wydajny system testowania w kraju.

8. Stworzyć spójne powszechne wytyczne opieki nad pacjentem covid od podejrzenia w poz po wskazania do hospitalizacji, teraz nagle oddziały, co nie widziały covid na oczy mają leczyć i decydować” – wylicza dalej lekarz.

Kosikowski postuluje również, by stworzyć plan włączający do walki z COVID-19 także stażystów i studentów kierunków medycznych, „by bez problemu zaliczyło im to zajęcia/staż, bo być może będą potrzebni do pomocy”.

Spójny przekaz i przykład polityków

„10. Stworzyć spójny i przystępny przekaz dotyczący zagrożenia i informacji o nim, dawać dobry przykład przez polityków z góry” – zaznaczył.

„11. Przez pół roku przeszkolić personel z punkt 1 2 3 z podstaw wentylacji i leczenia covid, to dość czasu, oraz zaplanować śluzy do szybkiego wykonania itd. na oddziałach z pkt 2.” – dodał.

Bzdurne kwarantanny

Lekarz odniósł się także do polskiego systemu kwarantanny oraz działania sanepidu.

„12. Stworzyć sprawniejszy system kierowania i zwłaszcza zwalniania z kwarantanny i izolacji, bo kwarantanny bez sensu wznieciły bunt.

13. Wzmocnić kadrowo i informacyjnie prostymi wytycznymi sanepid, by nie nakładał bzdurnych kwarantann kontaktowi kontaktu, by nie dzwonił dopiero po kwarantannie bo nie wyrabia i zapobiec sytuacji, że co stacja to inne wytyczne” – podkreślił.

„14. Stworzyć system ochrony „weakponitów” typu DPS, stacja dializ, dom seniora, gdzie infekcja covid ma dużą śmiertelność, by odseparować chorych od zdrowych i pomóc im na miejscu” – zaznaczył lekarz.

Medyk odniósł się również do stanowionego prawa i wprowadzanych przez rząd obostrzeń.

„15. Przemyśleć po kolei obostrzenia by uniknąć bzdur typu zamkniecie lasów.

16. Ustanowić spójne prawo dotyczące maseczek, obostrzeń, i wsparcia by oprócz chronienia przed chorobą nie zamordować gospodarki i nie budzić sprzeciwu, że coś jest bezprawne” – czytamy.

Lekarz poruszył także kwestię zaopatrzenia personelu medycznego i infrastruktury.

„17. Zabezpieczyć łańcuchy dostaw środków ochrony dla personelu medycznego, policji itd.

18. Stworzyć system postepowania z pacjentami i personelem „czystym” by 1 pacjent covid nie paraliżował całego oddziału/poradni.

19. Poprawić infrastrukturalnie jednoimienne na podstawie doświadczeń z wiosny.

20. Zaplanować kontenery/oddziały/izolatki do testowania podejrzeń covid, by nie zatkać SOR-ów i nie zablokować karetek” – dodał.

„Tak bym to widział okiem rezydenta ze środka systemu covid. Było pół roku na przygotowania, COVID mowi sprawdzam” – skwitował.

Źródło: Twitter