Jak nie dostać mandatu za brak maseczki? Sprawdź, jak postępować z nadgorliwym policjantem

Treter-Sierpińska w „swoim” gotowcu pisze o ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 5 grudnia 2008 roku. To do tej ustawy odnoszą się wszystkie covidowe rozporządzenia.

W myśl tej ustawy „stosowanie środków profilaktycznych i zabiegów”, czyli w obecnej sytuacji m.in. zakrywania nosa i ust, może być wymagane jedynie od osób chorych i podejrzanych o zachorowanie.

Nie można jednak uznać za osobę podejrzaną o zachorowanie każdego Polaka. Ustawa ściśle określa, czym taka osoba musi się wyróżniać. Podejrzanych o zachorowanie musi mieć „objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych”.

Tylko od osób spełniających te warunki można wymagać stosowania się do restrykcji.

Dalej dziennikarka stwierdza, że Powiatowy Inspektorat Sanitarny nie ma prawa do nakładania kar pieniężnych za niestosowanie się do nakazu zakrywania nosa i ust.

Nie przyjmując mandatu od policjanta, warto przeczytać mu treść tego „gotowca”, którą on będzie musiał odnotować w uwagach.

Obiecałam gotowca do przedstawienia policji ws. maseczek. I jest! Zastrzegam, że nie jestem prawnikiem, więc korzystacie z tego na własną odpowiedzialność. Ja będę miała przy sobie to oświadczenie zamiast maseczki. Nie będę dyskutować z @PolskaPolicja. Podam do przeczytania. pic.twitter.com/l9lqpA2f80

