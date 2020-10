Karczewski znalazł lek na Covid: „Jedno jabłko z wieczora i nie ma doktora”

Senator PiS, Stanisław Karczewski, wie jak skutecznie walczyć z koronawirusem. Należy jeść jabłka – najlepiej wieczorową porą.

– Proponuję jabłka. Są niezwykle zdrowe – powiedział w RMF FM Stanisław Karczewski. Rada senatora dotyczyła walki z epidemią koronawirusa.

– „Jedno jabłko z wieczora i nie ma doktora” – przypomniał stare polskie przysłowie pisowski polityk.

– Zachęcam do jedzenia owoców, zachęcam do aktywności fizycznej, do podnoszenia odporności – przekonywał. – Dwa jabłka to będzie wystarczające. To myślę 20-30 dkg – dodał.

Jak jednak jeść jabłka w maseczkach? Tych natomiast Karczewski broni mówiąc: to jest absolutnie poważne i bardzo ważne – żebyśmy byli wszyscy zdyscyplinowani, trzymali dystans, maseczki”. – Nie można tego bagatelizować – podkreślił poseł u Roberta Mazurka.