Przywódca Chin straszy USA. Zwrócił się do żołnierzy: Skupcie umysły na przygotowaniach do wojny!

Niepokojące informacje docierają z komunistycznych Chin. Przywódca Xi Jinping podczas wizyty w bazie wojskowej pouczył żołnierzy, by „skupili swoje umysły i energię na przygotowaniach do wojny”.

Chiny, które przez ostatnie dwie dekady budowały sobie wizerunek państwa cywilizowanego, ostatnimi czasy nieustannie przypominają, że są komunistycznym reżimem.

Najpierw wbrew umowom międzynarodowym Państwo Środka przypuściło atak na swobody Wolnego Miasta Hongkong. Protesty w autonomii śledziły wszystkie światowe media, a protestujący mieli poparcie wolnościowców z różnych państw.

Teraz z kolei powraca sprawa Tajwanu, który Chińczycy uważają za część ich państwa. Jakiekolwiek uznanie państwowości Tajwanu ChRL uznaje za akt wrogości wobec Chin. Tymczasem w ostatnich dniach Biały Dom poinformował Kongres, że zamierza sprzedać Tajwanowi trzy zaawansowane systemy uzbrojenia.

To oczywiście rozsierdziło Chińczyków. Rzecznik chińskiego MSZ, Zhao Lijian, wezwał USA do „natychmiastowego anulowania wszelkich planów sprzedaży broni do Tajwanu”.

Również wypowiedź Xi Jinpinga zbiegła się w czasie z informacją o militarnym wzmocnieniu ze strony USA Tajwańczyków.

Źródło: TVP INFO