Starsza pani mówi jak jest. „Nie noszę maseczek! To jest wyolbrzymiane tego wszystkiego” [WIDEO]

Portal „Ostrowczanie Info” przeprowadził ankietę wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Pytania dotyczyły obostrzeń covidowych.

– Nie noszę [maseczek – red.], bo stwierdzam, że to jest wyolbrzymiane tego wszystkiego – mówi do mikrofonu starsza pani z Ostrowca Świętokrzyskiego.

– Nie noszę, bo nie! Bo mam astmę – dodała staruszka.

Ankietowana staruszka powiedziała, że według niej, jej znajomych i rodziny koronawirus nie jest takim wielkim niebezpieczeństwem, bo nie znają nikogo, kto zachorował, a ci, o których słyszeli mieli też choroby współistniejące.

– Mnie to się wydaje, że oni biorą za to pieniądze by stwierdzić, że to jest koronawirus – dodała na koniec rozmowy staruszka.

Ankietujący znaleźli w Ostrowcu Świętokrzyskim więcej przeciwników maseczek. Jeden z odpowiadających stwierdził, że koronawirusa stworzyli „rządzący światem”, a w szczepionkach znajdują się chipy, przez które można śledzić osoby zaszczepione.

Pojawiła się również starsza pani, która wierzy co prawda w koronawirusa, uważa, że należy „częściej myć ręce” o stosować dezynfekcję, ale jednocześnie nie wierzy w skuteczność szczepionek.

– Mogę przestrzegać tych rygorów, ale szczepić się nie będę – zapowiedziała.

Jeszcze inny pan powiedział, że zanim się zaszczepi sprawdzi, czy jego zaszczepieni znajomi „żyją, czy nie żyją”.